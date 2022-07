Κοινωνία

Ιερά Σύνοδος: Επιστολή διαμαρτυρίας για τη βάπτιση παιδιού ομόφυλου ζευγαριού στη Βουλιαγμένη

Τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής που τέλεσε το μυστήριο βάπτισης παιδιού ομόφυλου ζευγαριού απασχόλησε την Ιερά Σύνοδο.

Της Λίλιαν Τσουρλή

Η τελετή πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα σε Εκκλησία της Βουλιαγμένης ,με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, να τελεί το μυστήριο μετά από το κάλεσμα των γονιών, διακεκριμένων Ελληνοαμερικανών σχεδιαστών Ευάγγελου Μπούση και Πίτερ Ντούντας, με τους οποίους τους τον συνδέει μακρά οικογενειακή φιλία.

Η Ιερά Σύνοδος ασχολήθηκε με το θέμα μετά από επιστολή διαμαρτυρίας που έστειλε προς αυτήν ο Μητροπολίτης Γλυφάδας, καθώς ο ίδιος είχε δώσει την σχετική άδεια.

Ανέφερε ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής ενήργησε αυτοβούλως και αντικανονικώς στη Μητρόπολή του και ο ίδιος δεν είχε ενημερωθεί σχετικά ,υποστηρίζοντας εμμέσως, ότι δεν γνώριζε πως τα παιδιά που βαπτίστηκαν ανατρέφονται από δύο πρόσωπα του ιδίου φύλου.

Μάλιστα η Ιερά Σύνοδος συζήτησε τα ζητήματα που αφορούν στην ποιμαντική αντιμετώπιση τέτοιων θεμάτων, τονίζοντας ότι, παραμένει σταθερή στις απόψεις της.

Από την πλευρά του ο Μητροπολίτης πρώην Καλάβρυτων Αμβρόσιος με ανακοίνωσή του καταγγέλλει τον Αρχιεπίσκοπο κύριο Ελπιδοφόρο για προδοσία, καταπάτηση των ιερών κανόνων της εκκλησίας και σκανδαλισμό των πιστών.

