Φωτιά στην Πεντέλη - Πατούλης: η “μάχη” πρέπει να δοθεί όσο είναι μέρα

Τι είπε ο Περιφερειάρχης Αττικής για την εικόνα από το πύρινο μέτωπο και την συνδρομή των πυροσβεστών. Τι ζήτησε από τους περιοίκους.

Για την φωτιά στην Πεντέλη μίλησε στον ΑΝΤ1 ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος πατούλης.

Όπως είπε, «είναι υψηλής εντάσεως οι άνεμοι. Είναι σίγουρο πως πρέπει να δοθεί η μάχη ενάντια στους ανέμους και μάλιστα μέσα στην ημέρα, ώστε να επιχειρήσουν και τα εναέρια μέσα».

«Η φωτιά κατευθύνεται προς την Ανθούσα. Η Πυροσβεστική μας έχει ζητήσει συνδρομή και 16 υδροφόρα οχήματα της Περιφέρειας είναι εκεί στην Πεντέλη», είπε ο Περιφερειάρχης Αττικής

Ακόμη ο κ. Πατούλης παρακάλεσε τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην γύρω περιοχή, να μην πηγαίνουν κοντά στην φωτιά, αν δεν μπορούν να μετακινηθούν εύκολα, ώστε να είναι ανοιχτοί οι δρόμοι και να μπορούν να μετακινούνται οι πυροσβέστες και όσοι άλλοι συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης.

