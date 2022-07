Κοινωνία

Φωτιά στην Πεντέλη: Εκκενώνεται το Παίδων Πεντέλης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες παιδιά και προσωπικό απομακρύνονται από το Παίδων Πεντέλης.

Ανεξέλετκτες διαστάσεις έχει πάρει η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στην Πεντέλη.

Από το υπουργείο Υγείας δόθηκε εντολή για εκκένωση του νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης.

Συγκεκριμένα, προληπτικά απομακρύνονται τώρα 36 άρρωστα παιδιά που νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο και 19 γιατροί, νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό. Θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία.

Την επιχείρηση για την ασφαλή εκκένωση συντονίζουν ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ Νίκος Παπαευσταθίου με στελέχη του ΚΕΠΥ ΕΚΑΒ.

Την ίδια ώρα σε ετοιμότητα βρίσκονται τα νοσοκομεία Θριάσιο και Γεννηματάς λόγω της πυρκαγιάς, ενώ βρίσκονται στην περιοχή και πέντε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.





Ειδήσεις σήμερα:

“Συμπέθεροι” διέλυσαν σπίτι γιατί… δεν εγκρίνουν την σχέση των παιδιών τους (εικόνες)

Φωτιά στην Πεντέλη: Κάηκαν σπίτια στο Ντράφι – Εκκένωση οικισμών

Ρόδος - Θάνατος 16χρονου: Συγκλονίζει η κατάθεση της μητέρας του