Φωτιά στην Πεντέλη: Έκκληση στους πολίτες να μην εγκαταλείπουν τα ζώα τους

Η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς κάνει έκκληση σε όλους τους πολίτες να μην εγκαταλείπουν τα ζώα τους, να μην τα αφήνουν αβοήθητα, δεμένα και εγκλωβισμένα. Κάθε ζωή έχει αξία.

Έχει ενεργοποιηθεί ήδη μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων από την οργάνωση Dogs’ Voice σε συνεργασία με την ΕΔΚΕ (Εθελοντική Δράση Κτηνιάτρων Ελλάδας) τον οποίο είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Ήδη δημιουργείται κτηνιατρικός σταθμός από την Dogs’ Voice και την ΕΔΚΕ στην κτηνιατρική κλινική Παλλήνης - Vet Clinic, Μιλτιάδου 27, Παλλήνη, ο όποιος θα δέχεται αποκλειστικά πυρόπληκτα ζώα για πρώτες βοήθειες. Θα γίνεται πλήρης καταγραφή των ζώων. Προς το παρόν ζώα σε ανάγκη θα μεταφέρονται σε ασφαλείς φιλοξενίες μέσω του μηχανισμού.

Σε περίπτωση που αδυνατείτε να εκκενώσετε, λόγω ύπαρξης πολλών ζώων δικών σας ή βρείτε εγκλωβισμένα ζώα σε ανάγκη και δεν μπορείτε να τα βοηθήσετε άμεσα, καλέστε μας στο 2131364935.

