Φωτιά στην Πεντέλη - Μπουρνούς: η πυρκαγιά εξαπλώνεται σαν “χταπόδι”

Τι ανέφερε ο δήμαρχος Πικερμίου - Ραφήνας για την πυρκαγιά που μαίνεται στην Πεντέλη.

Σε πλήρη ετοιμότητα για την φιλοξενία οικογενειών που τυχόν χρειαστούν στέγαση μετά τις εκκενώσεις των κατοικιών που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε το απόγευμα στο Ντράφι, δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Ραφήνας Ευάγγελος Μπουρνούς.

Στις 8.30 μμ από το μέτωπο της κατάσβεσης ο ίδιος με τα 3 πυροσβεστικά οχήματα και τις 4 υδροφόρες του Δήμου, μας ενημερώνει ότι αυτή τη στιγμή καίγεται παρακείμενη οικία.

Αναφορικά με τις εκκενώσεις του πληθυσμού επισημαίνει ότι από το Ντράφι κατευθύνονται προς την Παλλήνη και από την Ανθούσα προς τον Γέρακα και ότι «προφανώς ο δήμος Ραφήνας -Πικερμίου διαθέτει κάθε δυνατότητα φιλοξενίας εφόσον παραστεί ανάγκη».

Αναφορικά με το μικροκλίμα που αναπτύσσει η πυρκαγιά στα πευκόφυτα και ανομοιογενώς εδαφολογικά επίπεδα, τονίζει ότι «δυστυχώς εξαπλώνεται σαν χταπόδι και πολλαπλασιάζονται τα μέτωπα».

Ο δήμαρχος ιδιαίτερα ανήσυχος για τις προκληθείσες καταστροφές στις περιουσίες στο περιβάλλον και την οικονομία εξέφρασε φόβους για τις διάσπαρτες κατοικίες, καθώς σε λίγο θα σταματούσαν οι εναέριες δυνάμεις και θα απέμεναν οι επίγειες μόνο για την κατάσβεση, βοηθούμενες βεβαίως από την αναμενόμενη εξασθένηση των ανέμων.



Υπενθυμίζει ότι ανάλογες καταστάσεις «ζήσαμε ξανά στο παρελθόν με δυστυχώς τραγικές συνέπειες». Συγκρίνοντας τις δύο πυρκαγιές αναγνώρισε έντονες διαφορές, καθώς τότε ο άνεμος ήταν πολύ ισχυρότερος - άνω των 10-11 μποφώρ, έναντι των 7-8 μποφώρ τώρα - και η κατεύθυνση του οδηγούσε προς την θάλασσα όπου τελικά παγιδεύτηκαν οι συνάνθρωποι μας, ενώ στην προκειμένη περίπτωση δόθηκε προληπτική εντολή εκκένωσης από τους αρμόδιους.

