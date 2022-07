Πολιτική

Φωτιά στην Πεντέλη: Έκτακτη ενημέρωση Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την εξέλιξη της φωτιάς στην Πεντέλη και για την έκτασή της.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πριν από λίγο τηλεδιάσκεψη, από το Μέγαρο Μαξίμου, με το κέντρο επιχειρήσεων στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ενημερώθηκε, για την εξέλιξη της φωτιάς στην Πεντέλη και για την έκτασή της. Σύμφωνα με πληροφορίες όλη τη νύχτα θα επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής, δυνάμεις της αστυνομίας, του στρατού, της τοπικής αυτοδιοίκησης και εθελοντές. Με το πρώτο φως της ημέρας θα αρχίσουν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Δεν έχουν διακομιστεί, μέχρι στιγμής, πολίτες στα νοσοκομεία με προβλήματα. Οι νοσοκομειακές μονάδες βρίσκονται σε επιφυλακή.

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε, επίσης, για την εξέλιξη της φωτιάς στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας.

