Κοινωνία

Φωτιά στην Πεντέλη - Εναέρια μέσα: ο καπνός "μπλοκάρει" τις ρίψεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σηκώθηκαν με το πρώτο φως της ημέρας τα εναέρια μέσα, όμως δεν μπορούν να “προσβάλλουν” τις μεγάλες εστίες.

Σηκώθηκαν στις 06:00 το πρωί της Τετάρτης τα εναέρια μέσα της Πυροσβεστικής προκειμένου να συνδράμουν στην κατάσβεση των πύρινων μετώπων στην Αττική.

Το ζητούμενο είναι να μπορέσουν τα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν, καθώς οι συνθήκες είναι δύσκολες τόσο λόγω των ισχυρών ανέμων όσο και λόγω των πυκνών καπνών που έχουν καλύψει τα μέτωπα σε Πεντέλη, Ανθούσα, Γέρακα και Παλλήνη.

Οι ριπές του ανέμου έφθαναν στην περιοχή και συχνά ξεπερνούσαν τα 80 χιλιόμετρα την ώρα, αναγκάζοντας αεροσκάφη όπως τα Air Tractors να αποχωρήσουν, καθώς δεν μπορούσαν να πραγματοποιήσουν ρίψεις νερού.

Από τις 06:00 της Τετάρτης, εχουν ξεκινήσει να επιχειρούν στην πυρκαγιά τα 3 Canadair415, δυο ελικόπτερα Erickson, ένα Bell214 και ένα BK117 (για τον συντονισμό).

Ωστόσο, λόγω της πυκνότητας του καπνού, οι ρίψεις νερού δεν ακόμα εφικτές και θα ξεκινήσουν να γίνονται περιμετρικά κυρίως στην ανατολική πλευρά της πυρκαγιάς, στην πίσω πλευρά της Πεντέλης.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ακολουθεί το δεύτερο "κύμα" πτητικών μέσων που θα επιχειρήσουν στην πυρκαγιά.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Πεντέλη: +15 βαθμοί Κελσίου σε 30’ και ριπές ανέμου πάνω από 100χλμ/ώρα

Φωτιά στην Μεγαλόπολη: φόβος για αναζωπυρώσεις

Φωτιά στην Πεντέλη: αλλαγές σε δρομολόγια λεωφορείων