Φωτιά στην Πεντέλη: +15 βαθμοί Κελσίου σε 30’ και ριπές ανέμου πάνω από 100χλμ/ώρα

Συγκλονιστικά είναι τα επιστημονικά ευρήματα, για τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, όπου μαίνεται η πυρκαγιά.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξεκίνησε το απόγευμα της Τρίτης, στην περιοχή Νταού Πεντέλης

Η πυρομετεωρολογική ομάδα FLAME του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) / meteo.gr, ενημερώνει:

Με βάση το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του ΕΑΑ / meteo.gr, αλλά και όπως είχε επισημανθεί σε προηγούμενη ανακοίνωση, οι βόρειοι άνεμοι στην περιοχή της πυρκαγιάς ενισχύθηκαν σημαντικά από τις πρώτες πρωινές ώρες (02:30/03:00) της Τετάρτης 20.07.2022, πνέοντας μέχρι αυτή τη στιγμή (20.07.2022, 07:00) με μέσες εντάσεις που φτάνουν τα 7 μποφόρ και ριπές που ξεπερνούν τα 90-100 km/h.

Από τις καταγραφές του αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού του ΕΑΑ / meteo.gr στην Παλλήνη, προκύπτει απότομη άνοδος της θερμοκρασίας κατά 15 βαθμούς Κελσίου την ώρα που το μέτωπο της φωτιάς πλησίαζε την περιοχή.

Ειδικότερα, η θερμοκρασία μεταξύ 04:40 και 05:10 (20.07.2022), εντός δηλαδή 30 λεπτών, ανέβηκε από τους 23 στους 38 βαθμούς Κελσίου.

Η πυρομετεωρολογική ομάδα FLAME του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση όπως αυτή η εξελίσσεται και θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση σχετικά και με την εξέλιξη των πυρομετεωρολογικών συνθηκών τις αμέσως επόμενες ώρες.

