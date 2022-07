Οικονομία

MYTILINEOS: Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει ο Ευάγγελος Μυτιληναίος για την σημασία της επίτευξης των στόχων, ως εφαλτήριο για την μακροχρόνια ανταγωνιστικότητα του Ομίλου, παράλληλα με την κοινωνική προσφορά και την προστασία του Περιβάλλοντος.

Σε σχετική ανακοίνωση του Ομίλου MYTILINEOS, αναφέρονται τα εξής:

«Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστo στοιχείο της μακροπρόθεσμης επιχειρηματικής στρατηγικής της MYTILINEOS. Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Ευ. Μυτιληναίος στο εισαγωγικό σημείωμα της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021, «αποτελεί την κινητήρια δύναμη μέσω της οποίας η Εταιρεία φιλοδοξεί να παραμείνει ανταγωνιστική σε βάθος χρόνου, να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις και, αναπτύσσοντας τις κατάλληλες συνεργασίες, να συμβάλει σε ένα νέο αποδοτικό μοντέλο ανάπτυξης, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς, όπως έχει αποτυπωθεί και μέσω των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Με βάση αυτή την κατεύθυνση στοχεύουμε στη δημιουργία μακροπρόθεσμης βιώσιμης αξίας, για τους μετόχους και τις υπόλοιπες ομάδες των Κοινωνικών μας Εταίρων, μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης στην άσκηση της δραστηριότητάς μας, που συνδυάζει τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, τη βιομηχανική ανάπτυξη και την κερδοφορία πάντα με όρους κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας».

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του έτους 2021 επικεντρώνεται:

1) στην ανάλυση του τρόπου που διαχειρίζεται η MYTILINEOS κάθε ουσιαστικό θέμα Βιώσιμης Ανάπτυξης κατά την άσκηση της δραστηριότητάς της,

2) στη σημαντική πρόοδο της ευρύτερης επίδοσής της, όπως αξιολογείται από τους διεθνείς οργανισμούς με βάση κριτήρια Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Διακυβέρνησης (ESG), η οποία επιβεβαιώνεται με αντίστοιχες διακρίσεις όπως η αναγνώριση της MYTILINEOS από τη Sustainalytics – έναν από τους πιο σημαντικούς και αξιόλογους ESG Raters παγκοσμίως – ως μία από τις «Κορυφαίες βιομηχανικές εταιρείες» για την ESG επίδοσή της,

3) στην εξέλιξη της πορείας έναντι των κλιματικών στόχων που υποστηρίζονται από 10 βασικές πρωτοβουλίες και 50 επιμέρους δράσεις σε όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της Εταιρείας,

4) στην προσέγγιση και τη σημαντική συμβολή της Εταιρείας στους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ατζέντα 2030),

5) στην ενσωμάτωση των διεθνών προτύπων Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) και Sustainability Accounting Standards Board (SASB),

6) στο νέο σύστημα διακυβέρνησης Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας με βασικό στοιχείο τη δημιουργία Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της Γενικής Διεύθυνσης Αειφόρου Ανάπτυξης και Εταιρικής Διακυβέρνησης,

7) στην ανάλυση σημαντικών στοιχείων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας της Ευρωπαϊκής Ταξινομίας για βιώσιμες επενδύσεις (EU Taxonomy),

8) στην παραγωγή και τη διανομή κοινωνικού προϊόντος αξίας €2,3 δισ., καθώς και της συνολικής συμβολής της Εταιρείας στην εθνική οικονομία και απασχόληση.

Μπορείτε να περιηγηθείτε στις σελίδες της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις της MYTILINEOS που στοχεύουν στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας.

Παράλληλα, μέσω των microsites Sustainability Actions Map & Integrated value creation Scorecard παρουσιάζεται η αξία που δημιουργεί η δραστηριότητα της MYTILINEOS, μέσω των πρωτοβουλιών και των προγραμμάτων που έχει υλοποιήσει και συνεχίζει να υλοποιεί στο πλαίσιο της υπεύθυνης λειτουργίας της, καθώς και τα βασικά χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας.

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του έτους 2021, δημοσιεύτηκε κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Πρόκειται για τη 14η συνεχόμενη Έκθεση δημοσίευσης Μη Χρηματοοικονομικών Στοιχείων».