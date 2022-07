Πολιτική

Φωτιά στην Πεντέλη – Μητσοτάκης: Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο εμπρησμού

Σε σύσκεψη στο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων ο Πρωθυπουργός.

«Ευχαριστώ όσους έδωσαν την μάχη με αυτοθυσία στο πεδίο» είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε δηλώσεις του μετά το τέλος της σύσκεψης στο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων.

Ο πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η πυρκαγιά στην Πεντέλη να οφείλεται σε εμπρησμό. «Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα, θα έχουμε περισσότερα όταν ολοκληρώσει η πυροσβεστική το ανακριτικό της έργο», είπε ερωτηθείς σχετικά.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Πολιτεία θα είναι δίπλα σε όσους έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές. Στην συνέχεια ένα αναφορά στο 112 και ανέφερε ότι οι εκκενώσεις πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη ασφάλεια.

Ο κ. Μητσοτάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε πως δεν θα κάνει αξιολογική κρίση την ώρα της μάχης, ωστόσο υπογράμμισε ότι «υπάρχει πολύ καλύτερο επίπεδο σχεδιασμού σε σχέση με το παρελθόν».

Ανέφερε ακόμα ότι είναι σημαντικός ο συντονισμός των δυνάμεων, ενώ αναφέρθηκε και στις φωτιές και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η Μεσόγειος είναι στο επίκεντρο της κλιματικής αλλαγής… Εμείς θα πρέπει συνέχεια να ανεβάζουμε το επίπεδο του σχεδιασμού».

Αναλυτικά όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους

"Δημοσιογράφος: Κύριε Πρόεδρε, πείτε μας ποιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνει η Πολιτική Προστασία και ποια είναι η εικόνα από τα μέτωπα αυτή τη στιγμή με τα κυριότερα τη Σαλαμίνα και τα Μέγαρα;

Πρωθυπουργός: Κατ’ αρχάς είχαμε μια πάρα πολύ δύσκολη φωτιά χθες στην Πεντέλη και θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας όλους όσοι με αυτοθυσία έδωσαν τη μάχη στο πεδίο. Πρώτα και πάνω από όλα τους πυροσβέστες μας, τους εθελοντές μας, τους αστυνομικούς μας, τους πολίτες πολλοί εκ των οποίων αψήφησαν τις εντολές για εκκένωση για να προστατεύσουν τις περιουσίες τους.



Ήταν μια πυρκαγιά που, όπως εξήγησε ο Υπουργός, είχε πάρα πολύ δύσκολα χαρακτηριστικά. Ξεκίνησε στην Πεντέλη αλλά μπήκε πολύ γρήγορα και με μεγάλη ταχύτητα στον αστικό ιστό.



Και πιστεύω ότι όλοι οι αρμόδιοι έκαναν το καλύτερο δυνατό με πολύ γρήγορη και έγκαιρη παρουσία, με μεγάλη κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού και κυρίως με πολύ καλύτερο συντονισμό σε σχέση με αυτά τα οποία είχαμε δει στο παρελθόν. Με αυτή τη λογική θα προχωρήσουμε και από εδώ και στο εξής. Αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχουμε μια πυρκαγιά στα Μέγαρα. Αντιμετωπίζεται με τα εναέρια, με τα επίγεια τμήματα, συγκρατημένη αισιοδοξία. Καθώς και κάποιες πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε σε μια περίοδο που έχουμε 50 με 60 φωτιές πια την ημέρα. Τις πιο πολλές δεν τις μαθαίνουμε ποτέ, δεν τις μαθαίνετε ποτέ, διότι σβήνουν εν τη γενέσει τους.

Όμως, στατιστικά, είναι βέβαιον ότι κάποιες θα ξεφύγουν και δεν θα μπορούμε να έχουμε την έγκαιρη παρέμβαση η οποία απαιτείται.



Δημοσιογράφος: Εικόνα για τα αίτια έχουμε Πρόεδρε; Έχετε εικόνα για εμπρησμό ή όχι;.



Πρωθυπουργός: Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να αποκλείσουμε τίποτα. Θα μπορούμε να έχουμε περισσότερα όταν ολοκληρώσει το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής τη δουλειά του.

Σίγουρα για την Πεντέλη δεν αποκλείεται και η περίπτωση του εμπρησμού.



Δημοσιογράφος: Το θέμα των πληγέντων, κύριε Πρόεδρε, αν έχει αρχίσει η καταγραφή των ζημιών και αν θα ανακοινωθούν και κάποια μέτρα για όσους έχουν χάσει περιουσίες.



Πρωθυπουργός: Κοιτάξτε, θέλω να διαβεβαιώσω όλους τους συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν πληγεί, ότι η πολιτεία θα είναι στο πλευρό τους με μεγάλη ταχύτητα και με μεγάλη αποτελεσματικότητα. Δεν σας κρύβω ότι η χθεσινή εικόνα της πυρκαγιάς το βράδυ, μας έκανε πιο απαισιόδοξους για την έκταση των ζημιών.



Φαίνεται ότι οι ζημιές είναι περιορισμένες και φυσικά ο κρατικός μηχανισμός θα κινηθεί με μεγάλη ταχύτητα για να αποκαταστήσει τους συμπολίτες μας, αυτούς οι οποίοι έχασαν τα σπίτια τους ή αυτούς οι οποίοι υπέστησαν ζημιές. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω μέχρι που να υπάρξει μία πλήρης καταγραφή των ζημιών, η οποία θα γίνει με μεγάλη ταχύτητα.



Θέλω, επίσης, να επισημάνω το γεγονός ότι χθες εστάλησαν μηνύματα εκκένωσης σε περιοχές στις οποίες κατοικούν σχεδόν 100.000 συμπολίτες μας. Αυτές οι εκκενώσεις υλοποιήθηκαν με απόλυτη ασφάλεια, με τη στήριξη της Ελληνικής Αστυνομίας, έτσι ώστε να θέσουμε σε προτεραιότητα και να προστατεύσουμε το υπέρτατο αγαθό που είναι η ανθρώπινη ζωή.





Δημοσιογράφος: Κύριε Πρόεδρε είστε ικανοποιημένος- επειδή έχουμε ακόμα 1,5 μήνα μπροστά μας καλοκαίρι- από το επιχειρησιακό σχέδιο όπως εφαρμόστηκε;



Πρωθυπουργός: Δεν θα κάνω καμία αξιολογική κρίση την ώρα της μάχης. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με βεβαιότητα και έχοντας πια αποκτήσει μία σχετική εμπειρία, έχοντας διαχειριστεί και τις περσινές πυρκαγιές, είναι ότι υπάρχει ένα πολύ καλύτερο επίπεδο οργάνωσης και συντονισμού σε σχέση με αυτό το οποίο συνέβαινε στο παρελθόν.



Νομίζω, ότι όλοι οι αρμόδιοι είναι μία ομάδα. Καταλαβαίνουμε ότι αυτή είναι μία ομαδική αποστολή στην οποία θα πρέπει όλοι να δουλέψουμε μαζί. Το γεγονός ότι βρισκόμαστε πια όλοι εδώ, σ’ ένα υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο, όλοι οι αρμόδιοι στον ίδιο χώρο, είναι κάτι για το οποίο είχαμε επιμείνει πάρα πολύ με τον αρμόδιο Υπουργό, έχοντας εικόνα, έχοντας πληροφορία. Αυτή είναι η πεμπτουσία του συντονισμού, ο οποίος τόσο απαραίτητος είναι σε αυτές τις ακραίες καταστάσεις.



Επίσης, να τονίσω ότι προφανώς η Ελλάδα δεν είναι η μόνη η οποία πλήττεται αυτή την εποχή από πυρκαγιές. Στην υπόλοιπη Νότια Ευρώπη έχουμε πολύ μεγαλύτερες, πολύ πιο καταστροφικές πυρκαγιές. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η Μεσόγειος πια είναι στο επίκεντρο της Κλιματικής Κρίσης. Το έχουμε πει πολλές φορές. Οι πυρκαγιές θα είναι εδώ, θα είναι μαζί μας, θα γίνονται ολοένα και εντονότερες, το οποίο σημαίνει ότι εμείς κάθε φορά, κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο πρέπει να ανεβάζουμε το επίπεδο της επιχειρησιακής μας ετοιμότητας. Και σε αυτήν την κατεύθυνση θα εξακολουθούμε να δουλεύουμε."

ΣΥΡΙΖΑ: Κρεσέντο αλαζονείας από τον Μητσοτάκη

Επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Νάσος Ηλιόπουλος. Σε δήλωσή του αναφέρει ότι «ο Κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε για να συνεχίσει το κρεσέντο αλαζονείας και αυτοθαυμασμού της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση τα κατάφερε, η Πεντέλη κάηκε. Ενώ καίγονται ακόμα σπίτια στην Αττική, με άγνωστο μέχρι στιγμής τον αριθμό των κατοικιών που έχουν καταστραφεί, δεν δίστασε να πει ότι οι ζημιές είναι περιορισμένες. Είναι ικανοποιημένος με τα χιλιάδες κενά στην πυροσβεστική και τις εικόνες αστυνομικών με κουβάδες να προσπαθούν να σβήσουν τις φλόγες. Τις υποσχέσεις δε για την στήριξη της πολιτείας προς όσους έχουν πληγεί τις ακούσαμε και πέρσι στην Εύβοια και σε άλλες πυρόπληκτες περιοχές, οι κάτοικοι όμως ακόμα περιμένουν. Χωρίς ντροπή ο Κ. Μητσοτάκης παραδέχεται όχι μόνο την ανεπάρκεια του αλλά και το χάσμα με την πραγματικότητα που ζουν οι απλοί πολίτες της χώρας».

