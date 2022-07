Παράξενα

Γαλλία: Πόνι ποδοπάτησαν παιδιά σε κέντρο ιππασίας

Πώς έγινε το ασυνήθιστο ατύχημα στο κέντρο ιππασίας. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας των παιδιών. Τραυματίστηκαν και οι συνοδοί τους.

Ένα ασυνήθιστο ατύχημα σημειώθηκε σε κέντρο ιππασίας κοντά στην πόλη Βιτρέ της δυτικής Γαλλίας. Δεκαπέντε παιδιά και δύο γυναίκες ποδοπατήθηκαν από περίπου 20 πόνι, όπως ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη οι τοπικές αρχές.

Το ατύχημα συνέβη το βράδυ της Τρίτης. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, τα παιδιά – που είχαν πάει εκδρομή στο κέντρο ιππασίας – μαζί με τις δύο συνοδούς οδηγούσαν τα μικρόσωμα άλογα πίσω στους στάβλους. Για κάποιον αδιευκρίνιστο λόγο, ένα πόνι έκανε μεταβολή και άρχισε να τρέχει και τα υπόλοιπα το ακολούθησαν, ρίχνοντας στο έδαφος τα παιδιά και τις συνοδούς τους.

Ορισμένα παιδιά τραυματίστηκαν σοβαρά από τις οπλές των ζώων και δύο από αυτά εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της Ρεν.

Το κέντρο ιππασίας όπου σημειώθηκε το ατύχημα είχαν επισκεφθεί παιδιά ηλικίας 9-13 ετών από καλοκαιρινή κατασκήνωση.

