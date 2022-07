Κόσμος

Ιταλία: Ο Ντράγκι παραιτήθηκε από Πρωθυπουργός

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ιταλικής προεδρίας. Το χειροκρότημα και η συγκίνηση στην ολομέλεια της Βουλής.



Ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι υπέβαλε σήμερα την παραίτησή του στον πρόεδρο Σέρτζιο Ματαρέλα, που του ζήτησε να παραμείνει υπηρεσιακός πρωθυπουργός, ανέφερε σε ανακοίνωση η ιταλική προεδρία.

Η ανακoίνωση δεν αναφέρει αν ο Ματαρέλα θα διαλύσει τη Βουλή ή θα προκηρύξει πρόωρες εκλογές.

Νωρίτερα, μετά από ενθουσιώδες χειροκρότημα των μελών της ολομέλεια της βουλής, ο Μάριο Ντράγκι δήλωσε:

«Υπό το φως της χθεσινής ψήφου της γερουσίας ζητώ να διακοπεί προσωρινά η συνεδρίαση, διότι μεταβαίνω στον πρόεδρο της δημοκρατίας, για να του ανακοινώσω τις αποφάσεις μου».

«Ευχαριστώ, και η καρδιά των κεντρικών τραπεζιτών κάποιες φορές χρησιμοποιείται», είπε τέλος ο Ντράγκι συγκινημένος από τα χειροκροτήματα.

Εκλογές στις αρχές Οκτωβρίου "βλέπουν" οι αναλυτές

Μετά την οριστικοποίηση της παραίτησης του Ιταλού πρωθυπουργού Μάριο Ντράγκι, οι αναλυτές επιβεβαιώνουν την πρόβλεψη για πρόωρες βουλευτικές εκλογές το φθινόπωρο, πιθανότατα στις αρχές Οκτωβρίου.

Οι τελικές αποφάσεις, όμως, θα πρέπει να ληφθούν από τον πρόεδρο της δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, ο οποίος δεν αποκλείεται, με τηλεοπτικό διάγγελμα, να πληροφορήσει τους Ιταλούς σχετικά με το ποια ακριβώς θα είναι τα επόμενα βήματα.

Όπως μεταδίδει η ιταλική δημόσια τηλεόραση της Rai, η κύρια ανησυχία στην φάση αυτή είναι η διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας και η συγκράτηση του «σπρεντ», το οποίο σήμερα ξεπέρασε τις 240 μονάδες.

Ο παραιτηθείς Ιταλός τεχνοκράτης πρωθυπουργός συναντήθηκε και με την πρόεδρο της ιταλικής γερουσίας, Ελιζαμπέτα Καζελάτι, και την ώρα αυτή επιστρέφει στην βουλή, για την τυπική ολοκλήρωση της συνεδρίασης του σώματος.

