Κόσμος

Ιταλία: Υπό κατάρρευση η κυβέρνηση Ντράγκι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ντράγκι πήρε ψήφο εμπιστοσύνης αλλά η κυβέρνηση καταρρέει και όλα δείχνουν πως η χώρα πάει σε πρόωρες εκλογές.

Καταρρέει η κυβέρνηση στην Ιταλία, καθώς, μπορεί ο Μάριο Ντάργκι να εξασφάλισε την ψήφο εμπιστοσύνης, ωστόσο το ενδεχόμενο παραίτησης του και διεξαγωγής πρόωρων εκλογών γίνεται όλο και πιο πιθανό.

Η κυβέρνηση Ντράγκι κέρδισε τελικά την ψήφο εμπιστοσύνης από την ιταλική Βουλή, αν και όχι με ισχυρή πλειοψηφία, καθώς τρία κύρια κόμματα του συνασπισμού αρνήθηκαν να λάβουν μέρος στην ψηφοφορία. Πρόκειται για τα Πέντε Αστέρια, τη Λέγκα και το Φόρτσα Ιτάλια.

Συγκεκριμένα, από τους 192 παρόντες βουλευτές ψήφισαν οι 133, εκ των οποίων οι 95 ψήφισαν υπέρ της πρότασης που ζητούσε από το Σώμα να εγκρίνει την ομιλία που έκανε ο Ντράγκι νωρίτερα την ίδια μέρα, ζητώντας ενότητα από τους συμμάχους του στο συνασπισμό.

Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, ο Ιταλός πρωθυπουργός αποχώρησε από το Palazzo Chigi.

Νωρίτερα, ιταλικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν ότι ο Ντράγκι ήταν έτοιμος να παραιτηθεί αφού τα Πέντε Αστέρια, αλλά και η κεντροδεξιά (Φόρτσα Ιτάλια και Λέγκα) δεν θα έπερναν μέρος στην διαδικασία της ψήφου εμπιστοσύνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες των ιταλικών μέσων ενημέρωσης, ο Μάριο Ντράγκι δεν θα μεταβεί το βράδυ της Τετάρτης, στο προεδρικό μέγαρο Κυρινάλιο για να παραιτηθεί αλλά -πιθανότατα- την Πέμπτη. Εκτός θεαματικών εκπλήξεων, η πιο πιθανή εξέλιξη θα είναι η προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών για το φθινόπωρο.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά σε ουρανοξύστη 17 ορόφων στο Λονδίνο (βίντεο)

Θεσσαλονίκη - phising: Από θύματα... κατηγορούμενοι για “ξέπλυμα χρήματος” στη Γερμανία

Φωτιά στην Πεντέλη – Αυτοκτονία ηλικιωμένου: Συγκλονίζει η γυναίκα του μιλώντας στον ΑΝΤ1 (βίντεο)