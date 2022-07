Υγεία - Περιβάλλον

Ιός Δυτικού Νείλου: διασωληνώθηκε στην ΜΕΘ μετά από τσίμπημα κουνουπιού

Πως εξελίσσεται η κατάσταση της υγειας του άνδρα, ο οποίος πλεον νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Στην Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας νοσηλεύεται ένας 76χρονος ο οποίος έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ηλικιωμένος χρειάστηκε να διασωληνωθεί στη ΜΕΘ, όμως στη συνέχεια αποσωληνώθηκε και η κατάσταση της υγείας του βελτιώνεται.

Ο 76χρονος είναι το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου για φέτος, στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας.

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ενημέρωσε στις 8 Ιουλίου, ότι διαγνώσθηκε στη χώρα μας το πρώτο περιστατικό λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου για την περίοδο μετάδοσης 2022.

Το πρώτο κρούσμα καταγράφηκε στον Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης, στην Θεσσαλονίκη

Τι είναι και πως μεταδίδεται ο ιός του Δυτικού Νείλου

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένων «κοινών» κουνουπιών, τα οποία μολύνονται από μολυσμένα πτηνά (ορισμένα είδη κυρίως άγριων πτηνών). Οι άνθρωποι που έχουν μολυνθεί δε μεταδίδουν περαιτέρω τον ιό σε άλλα κουνούπια.

Η πλειοψηφία των ατόμων που μολύνονται από τον ιό δεν αρρωσταίνουν καθόλου ή παρουσιάζουν μόνο ήπια νόσο, ενώ πολύ λίγα άτομα (<1% όσων μολύνονται) εμφανίζουν σοβαρή νόσο που προσβάλλει το νευρικό σύστημα (κυρίως εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα). Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (άνω των 50 ετών) κινδυνεύουν περισσότερο να αρρωστήσουν σοβαρά, καθώς και άτομα με ανοσοκαταστολή και χρόνια υποκείμενα νοσήματα.

Κρούσματα της λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου εμφανίζονται σε πολλές χώρες παγκοσμίως, όπως και σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, σε ετήσια βάση. Από το 2010 και μετά, εμφανίζονται κρούσματα σχεδόν κάθε χρόνο (και) στη χώρα μας, σε διάφορες περιοχές, κατά τους καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς μήνες. Ως εκ τούτου, θεωρείται αναμενόμενη η επανεμφάνιση περιστατικών σε κάθε περίοδο μετάδοσης. Τον Μάιο 2022, ο ΕΟΔΥ ενημέρωσε τους επαγγελματίες υγείας πανελλαδικά για την ανάγκη εγρήγορσής τους για τη νόσο και στις αρχές Ιουνίου 2022 εξέδωσε σχετική ανακοίνωση για την ενημέρωση του κοινού, με συστάσεις για τη λήψη μέτρων προφύλαξης από τα κουνούπια.

Σε κάθε περίοδο μετάδοσης, με στόχο την έγκαιρη εφαρμογή στοχευμένων μέτρων απόκρισης και πρόληψης, ο ΕΟΔΥ διενεργεί ενισχυμένη επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου, διερευνά άμεσα τα περιστατικά και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές.

