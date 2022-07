Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Πέμπτης

Αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Η Πέμπτη έρχεται να μας κάνει εσωστρεφείς και αρκετά δύσπιστους προς όλους και όλα. Μας καλεί να ερευνήσουμε σε βάθος, να έχουμε τον έλεγχο και φυσικά να μην εμπιστευόμαστε κανέναν, παρά μόνο πολύ δικούς μας ανθρώπους και περισσότερο τον εαυτό μας. Έχουμε ισχυρή θέληση και αποφασιστικότητα, όμως τα συναισθήματά μας είναι έντονα, τείνουμε στην απολυτότητα ή μπορεί να μας πιάσει ο αρνητισμός.

Από την άλλη, η ατμόσφαιρα παραμένει ιδιαίτερα ερωτική και παθιασμένη, οι επιθυμίες μας είναι το ίδιο σφοδρές και η πρόκληση να τα παίξουμε όλα για όλα, προκειμένου να αποκτήσουμε αυτό που ποθούμε μεγάλη. Ωστόσο, θέλουμε να είμαστε οι κυρίαρχοι και να κοντρολάρουμε εμείς το παιχνίδι, γι’ αυτό και κινούμαστε με συγκεκριμένη τακτική. Επαγγελματικά, είμαστε οξυδερκείς, μεθοδικοί, συγκεντρωμένοι στο στόχο μας και η δράση μας είναι κρυφή. Φυλάμε τα νώτα μας, ψάχνουμε, κρατάμε άσσους στο μανίκι μας και αποφεύγουμε να εκθέσουμε τις πραγματικές μας προθέσεις.

ΚΡΙΟΣ

Από τον ενθουσιασμό και τη φούρια θα περάσετε στην καχυποψία και τις επιφυλάξεις γιατί σαν από ένστικτο θεωρείτε ότι πρέπει να φυλάγεστε και να μην ανοίγεστε τουλάχιστον στα επαγγελματικά σας, αν δεν έχετε εξασφαλίσει όσα θεωρείτε αναγκαία. Επιπλέον, δεν αποκλείεται να διαπραγματευτείτε τους όρους μιας συμφωνίας ή να σας γίνει μια πρόταση αρκετά ενδιαφέρουσα. Ερωτικά, η λίμπιντό σας συνεχίζει να βρίσκεται στα ύψη, αλλά δύσκολα θα ικανοποιήσετε όλες αυτές τις επιθυμίες που έχετε. Ένα πρόσωπο όμως είναι πρόθυμο να προσπαθήσει.

ΤΑΥΡΟΣ

Κι ο χορός των εντάσεων καλά κρατεί στις διαπροσωπικές σας σχέσεις, αφού δέχεστε πιέσεις, αμφισβητούνται οι κινήσεις σας ή υπάρχει ένας συνεχής έλεγχος από την πλευρά του ή της συντρόφου σας που έχει αρχίσει να σας εκνευρίζει έντονα. Από την άλλη, ίσως απορρίψετε μια πρόταση συνεργασίας, αν κάτι δε σας πάει καλά στο συγκεκριμένο άτομο. Ερωτικά, είστε ακαταμάχητοι, μαγνητίζετε το αντίθετο φύλο, αλλά τραβάτε πάνω σας και πρόσωπα που δε θέλετε και αναγκάζεστε να γίνετε από αυστηροί έως και κακοί προκειμένου να τα αντικρούσετε.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Θα είστε αρκετά συγκρατημένοι και λιγομίλητοι κυρίως στο εργασιακό σας περιβάλλον ενδεχομένως γιατί έχετε κουραστεί από διαφορές καταστάσεις ή παρεξηγήσεις και πλέον θέλετε να κοιτάτε τη δουλειά σας, χωρίς ενοχλήσεις και πάρε-δώσε, παρά μόνο με ένα δυο πρόσωπα που εμπιστεύεστε. Μια μικρή αδιαθεσία ίσως σας χαλάσει τελείως τη διάθεση. Ερωτικά, το ενδιαφέρον σας για ένα άτομο είναι έντονο, όμως δε γνωρίζετε πολλά για τη ζωή του, αλλά το πιο εύκολο για σας είναι να ερευνήσετε και να μαζέψετε πληροφορίες.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Είστε φορτισμένοι συναισθηματικά, ενδεχομένως και να σκέφτεστε ότι αν κάνετε κάποια ενέργεια, το αποτέλεσμα θα είναι αρνητικό, όμως για να αποφύγετε το δυσάρεστο σενάριο, δεν πρέπει να υποκύψετε στις παρορμήσεις σας και να ελέγξετε το πάθος σας. Αν καταστρώσετε προσεκτικά τα σχέδιά σας, εξετάζοντας εξονυχιστικά κάθε περίπτωση, τότε, είτε στο ερωτικό είτε στο επαγγελματικό επίπεδο, θα πετύχουν. Από την άλλη, ο αισθησιασμός σας παραμένει έντονος, το ίδιο και η ανάγκη σας να βρείτε ένα πρόσωπο που θα είναι αποκλειστικά δικό σας κι οι πιθανότητες είναι αρκετές.

ΛΕΩΝ

Μια αναστάτωση στο οικογενειακό σας περιβάλλον, εξ αιτίας της σφοδρής σας αντιπαράθεσης με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο, θα εκτονωθεί, μόνο αν εσείς σημάνετε άτακτη υποχώρηση, αλλιώς θα συνεχιστεί με την ίδια ένταση, μέχρι να περάσει το δικό του. Ερωτικά, δεν έχετε τον έλεγχο της κατάστασης κι αυτό σημαίνει ότι η άλλη πλευρά μπορεί συναισθηματικά να σας απογειώνει, αλλά και να σας καταβαραθρώνει, όποτε και όταν το θέλει, κάτι που πρέπει να σταματήσετε και μάλιστα σύντομα, ίσως ακόμα και να διακόψετε τις σχέσεις σας μαζί του.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Έχετε συγκεκριμένες υποθέσεις να διεκπεραιώσετε, κάποιες μάλιστα από αυτές μπορεί να είναι καινούργιες και δεν έχετε πρότερη εμπειρία, γι’ αυτό θα δώσετε πολύ προσοχή, για να μη σας ξεφύγει κι η παραμικρή λεπτομέρεια που είναι σημαντική. Από την άλλη, η επαφή σας με ένα πρόσωπο για να συζητήσετε μια πρόταση συνεργασίας, θα σας αφήσει την αίσθηση ότι μπορείτε να βασιστείτε στα λεγόμενά του. Ερωτικά, μια εκ βαθέων συζήτηση θα σας βοηθήσει να ξεκαθαρίστε το τοπίο, ώστε να ξέρετε τις προθέσεις της άλλης πλευράς απέναντί σας.

ΖΥΓΟΣ

Πολλά είναι αυτά που θέλετε να αποκτήσετε, όμως αν δεν έχετε σύστημα και πλάνο δε θα τα καταφέρετε. Γεγονός είναι ότι μπορείτε πλέον να αξιολογήσετε πιο ώριμα ανθρώπους και καταστάσεις και να κρίνετε τι είναι αναγκαίο να έχετε στη ζωή σας και τι όχι. Όμως αυτό δε σημαίνει ότι δε σας βγαίνει και μια ανικανοποίητη πλευρά που και που, η οποία σας δημιουργεί συναισθηματική φόρτιση και σας σπρώχνει σε ακατάλληλες επιλογές, κυρίως στον ερωτικό τομέα, προκειμένου να καλύψετε το κενό σας. Επαγγελματικά, ίσως λάβετε μια βοήθεια από κάποιο πρόσωπο που δεν περιμένατε.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Συνεχίζετε να πρωταγωνιστείτε και όλα εξαρτώνται από τις ορέξεις σας και τις κινήσεις που θα κάνετε, αφού πλέον έχετε το μαχαίρι και το πεπόνι. Τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε ερωτικό επίπεδο, έχετε μαζέψει όλους τους άσσους και είναι μάλλον απίθανο να χάσετε το παιχνίδι, παρά μόνο αν το θέλετε εσείς. Αν μάλιστα καταπολεμήσετε και μια τάση να μαζέψετε ό,τι θεωρείτε ότι σας ανήκει, που μπορεί να σας κάνει λίγο απρόσεκτους ή την απολυτότητά σας, που θα πεισμώσετε και δε θα βλέπετε το λάθος, τότε δεν έχετε να φοβάστε τίποτα.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Θα είστε αρκετά συγκεντρωμένοι στη δουλειά σας, αλλά θα παρακολουθείτε κιόλας τα τεκταινόμενα γύρω σας και δε θα ξεφεύγει τίποτα της προσοχής σας, αφού έχετε έντονη την αίσθηση ότι γίνονται διάφορα που δε γνωρίζετε και ενδεχομένως να σας αφορούν κιόλας. Καλό είναι πάντως να παραμείνετε χαλαροί γιατί μπορεί να είναι το άγχος σας που προκαλεί αυτή την ανησυχία. Ερωτικά, μη γυρνάτε στο παρελθόν, παρά μόνο για να πάρετε μαθήματα για το παρόν, αλλιώς δεν έχετε κανένα λόγο. Τώρα είστε αλλιώς.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Το κοινωνικό σας προφίλ θα ενισχυθεί κι άλλο, καθώς θα καταφέρετε να κερδίσετε την εμπιστοσύνη κάποιων σημαντικών ανθρώπων που ίσως αργότερα σας βοηθήσουν να εισχωρήσετε σε ένα κύκλο ή έχουν χρήσιμα κονέ για να σας προωθήσουν. Όσον αφορά στα ερωτικά σας, με τον αέρα της σιγουριάς και τη γοητεία που εκπέμπετε είναι δύσκολο να σας αντισταθούν και αν τα εκμεταλλευτείτε, γρήγορα η κατάστασή σας θα αλλάξει. Το μόνο βέβαιο είναι ότι, προς το παρόν, μετράτε τις δυνάμεις σας και εξετάζετε προδιαγραφές… υποψηφίων.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Συμβαίνουν διάφορα στα επαγγελματικά σας που σας κρατούν σε εγρήγορση και δεν είναι εποχή για να χαλαρώσετε, κυρίως όταν ξέρετε ότι κάθε ενέργειά σας ελέγχετε και πρέπει να είστε προσεκτικοί για να μη δίνετε δικαιώματα σε κάποια πρόσωπα που σας ανταγωνίζονται και να μη δημιουργούνται εντάσεις με τους ανωτέρους σας. Ερωτικά αισθάνεστε ότι ένα πρόσωπο σας πιέζει ασφυκτικά και δεν μπορείτε να αναπνεύσετε, ενώ τα συχνά σκηνικά ζήλειας σας έχουν κουράσει. Ίσως λοιπόν ήρθε η ώρα να του πείτε «αντίο», αν και δε θα είναι τόσο εύκολο.

ΙΧΘΥΕΣ

Θα κάνετε κάποιες συζητήσεις, θα ακούσετε και θα μάθετε πολλά και διάφορα που θα χρειαστεί όμως να ερευνήσετε αρκετά και να μη βγάλετε βιαστικά συμπεράσματα. Αν έχετε τις επιφυλάξεις σας, κουβεντιάστε τα και με ένα πρόσωπο που εμπιστεύεστε τη γνώμη του, αν και η διαίσθησή σας θα σας βοηθήσει περισσότερο. Ερωτικά, εύκολα θα πάρετε μια οριστική απόφαση, όμως θα δυσκολευτείτε να την τηρήσετε, οπότε το πιο πιθανό είναι να… ξαναγυρίσετε στο παρελθόν, αλλά σκεφτείτε το γιατί μάλλον θα ξαναβρεθείτε σύντομα στην ίδια θέση.

Πηγή: glance.gr

