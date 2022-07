Πολιτισμός

Γιάννης Σμαραγδής: το “ευχαριστώ” και η υπόσχεση στην Ελένη του

Ο σκηνοθέτης, που αποχωρίστηκε την γυναίκα του, ευχαριστεί με τον δικό του τρόπο, όλους όσοι του παραστάθηκαν, ο καθένας με τον τρόπο του και αναφέρεται στην τελευταία επιθυμία της.

Η Ελένη Σμαραγδή, ο «άνθρωπος» του Γιάννη Σμαραγδή έφυγε από την ζωή πριν από λίγες ημέρες.

Ο σκηνοθέτης, με ένα κείμενο του, αναφέρεται σε όλους εκείνους που με τον τρόπο τους βρέθηκαν στο πλευρό του μετά την απώλεια της Ελένης και αναφέρεται στην τελευταία επιθυμία της Ελένης Σμαραγδή, για έναν «αγώνα δρόμου» που έδιναν μαζί για χρόνια, υποσχόμενος να τον φέρει εις πέρας.

Ακολουθεί το κείμενο του Γιάννη Σμαραγδή:

«Αισθάνομαι την βαθιά ανάγκη να ευχαριστήσω όλους όσους παρευρέθηκαν στην εξόδιο ακολουθία της γυναίκας μου Ελένης, που απομακρύνθηκε από τον τρέχοντα κόσμο, εισερχόμενη πλέον στα ενδότερα του Χρόνου, στην μακάρια αθανασία…

Επιθυμώ επίσης να ευχαριστήσω όσους θέλησαν να στείλουν την αγάπη τους με κατάθεση στεφάνου, αλλά και εκείνους που κατέθεσαν τον οβολό τους στα Παιδικά Χωριά SOS. Άπειρα ευχαριστώ στους αμέτρητους – οι περισσότεροι άγνωστοι σε εμάς – που με διάφορους τρόπους έστειλαν την ανυπόκριτη και βαθιά τους αγάπη -από όλες τις χώρες τους κόσμου όπου πέρασε και άφησε το αποτύπωμά της- για την σύζυγό μου Ελένη, τον Άγγελό μου.

Επιθυμώ, επίσης, να καταθέσω δημόσια την υπόσχεση που της δώσαμε, τόσο προσωπικά όσο και οι στενοί συνεργάτες μας, ότι θα ολοκληρώσουμε την τελευταία της επιθυμία, κινώντας γη και ουρανό για να γίνει πραγματικότητα η ταινία ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, για την οποία παλεύαμε μαζί τα τελευταία 5 χρόνια, με την ελπίδα ότι έτσι θα αναπαυθεί η ψυχή της!

Στο τελευταίο ταξίδι της Ελένης Σμαραγδή την αποχαιρέτησαν πολλοί συνεργάτες της από τον κινηματογράφο, αλλά και συγγενείς και πολλοί φίλοι. Στην εξόδιο ακολουθία το παρόν έδωσαν ο συνθέτης Μίνως Μάτσας και η σύζυγός του και πρώην Υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη, οι σκηνοθέτες Λάκης Παπαστάθης, Τόνης Λυκουρέσης, Χάρης Παπαδόπουλος Πρόεδρος ΕΕΣ, Γιώργος Τσεμπερόπουλος Πρόεδρος ΕΑΚ, Γιάννης Σολδάτος Ιστορικός Κινηματογράφου, Δημήτρης Αποστόλου.

Επίσης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αττικής και Χαλανδραίος Χάρης Ρώμας, η πρώην Αντιπεριφερειάρχης Αττικής Μαίρη Βιδάλη, ο διανοητής και εκπρόσωπος του Ιδρύματος ΚΙΚΠΕ Μάνος Δημητρακόπουλος, οι ευεργέτες της ταινίας ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ Σάσα Βαρδινογιάννη και Απόστολος Βούλγαρης της Audiovisual, η ευεργέτιδα της ταινίας EL GRECO Λένα Κεφαλογιάννη, ο κριτικός κινηματογράφου και φίλος Γιάννης Ζουμπουλάκης, η δημοσιογράφος Νότα Διαμαντοπούλου, η δημοσιογράφος Εύη Κυριακοπούλου, ο δήμαρχος Αλίμου και φίλος Ανδρέας Κονδύλης.

Επιπλέον, ο στενός φίλος της οικογένειας συγγραφέας και δημοσιογράφος Μιχάλης Δημητρίου, ο ηθοποιός και βουλευτής Πάνος Σκουρολιάκος, η Μαρίνα Καλογήρου -πρωταγωνίστρια της ταινίας ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ και ο ηθοποιός Γιώργος Φλωράτος.

Επίσης, η συγγραφέας και διδάκτωρ ιστορίας της τέχνης Ευρυδίκη Τρισόν-Μιλσανή, η ενδυματολόγος Μπιάνκα Νικολαρεΐζη, ο Κώστας Βαρυμποπιώτης, ο ειδικός special effects Αντώνης Νικολάου, η διευθύντρια της Feelgood Entertainment Ειρήνη Σουγανίδου, η μακιγιέρ Αργυρώ Κουρουπού, ο γραφίστας Νίκος Κουλαυτάκης, η δημοσιογράφος Λουκίλα Καρρέρ, ο Γενικός Διευθυντής των Παιδικών Χωριών SOS, Γιώργος Πρωτόπαπας, η πνευμονολόγος Νίκη Γεωργάτου, η υπεύθυνη των Βραβείων Giuseppe Sciacca Βίκυ Μπαφατάκη, κ.α.

Στέφανα, μεταξύ άλλων, κατέθεσαν οι:

Διευθυντής Γραφείου Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης

Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη

Αντιπεριφερειάρχης Αττικής Χάρης Ρώμας

Πρώην Αντιπεριφερειάρχης Αττικής Μαίρη Βιδάλη

Αναστασία Βαρδινογιάννη

Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου ΚΙΚΠΕ

Οικογένειες Μάκη και Μίνωα Μάτσα

Λάκης Λαζόπουλος

Αχιλλέας και Κωστάντζα Κωνσταντακοπούλου

FALIRO HOUSE – Χρήστος Κωνσταντακόπουλος

Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών

Βαρβάκειο Ίδρυμα

Μίμης, Λουκίλα, Ελεάνα Πλέσσα

Δήμος Χαλανδρίου

Γιώργος Εδουάρδος Καρρέρ κ.α».