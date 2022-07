Καιρός

Καιρός: ζέστη και μελτέμι την Παρασκευή

Πόση ένταση θα έχουν οι άνεμοι. Πως θα κινηθεί ο υδράργυρος. Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται για την Παρασκευή. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, στα Δωδεκάνησα και στην νότια Κρήτη τους 34 με 36 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα παραθαλάσσια τμήματα, η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη).

Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί-νοτιοανατολικοί, 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί, 3-5 μποφόρ, στα νότια πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Θα πνέουν άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένεται αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στα ηπειρωτικά έως 37-38 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Θα πνέουν άνεμοι από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37-38 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου, στην νότια Κρήτη έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 5 με 6 μποφόρ, πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός το Σάββατο, με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά, τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα τις θερμές ώρες της ημέρας έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και ως προς τις μέγιστες τιμές της, στα ηπειρωτικά θα κυμανθεί περί τους 38 με 39 βαθμούς, ενώ δεν αποκλείεται στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας και σε τοπικό επίπεδο να φθάσει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιονίου και τα Δωδεκάνησα η θερμοκρασία θα φθάσει τους 35 με 37, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Γενικά αίθριος θα είναι και την Κυριακή ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

