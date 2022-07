Υγεία - Περιβάλλον

Ιός Δυτικού Νείλου: 4 κρούσματα στην Ελλάδα

Σε μια συγκεκριμένη περιοχή εντοπίζονται και τα τέσσερα κρούσματα της τελευταίας εβδομάδας, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ.

Συνολικά τέσσερα είναι μέχρι στιγμής στην Ελλάδα, τα κρούσματα της λοίμωξης, που προκαλεί ο ιός του Δυτικού Νείλου, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), αναφέροντας χαρακτηριστικά πως "από την αρχή της περιόδου 2022, μέχρι τις 19/07/2022 (ώρα 14.00πμ), έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί τέσσερα (4) εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, όλα με εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα)"

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα οροεπιδημιολογικής μελέτης που είχε διεξαχθεί το 2010, σε κάθε ένα (1) κρούσμα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου με προσβολή του ΚΝΣ αντιστοιχούν περίπου 140 μολυνθέντες από τον ιό (με ήπια συμπτωματολογία ή ασυμπτωματικοί).

Σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ και οι τέσσερις ασθενείς προέρχονται από τη Θεσσαλονίκη και είναι ηλικίας 65 έως 78 ετών.

Το ένα κρούσμα, το πρώτο που διαγνώστηκε φέτος στην Ελλάδα, αφορά κάτοικο του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης, άλλο ένα κρούσμα ειναι κάτοικος του Δήμου Χαλκηδόνος και τα άλλα δύο κατοικούν στον Δήμο Δέλτα.

Όλοι τους χρειάστηκε να νοσηλευθούν και μάλιστα ο ένας παραμένει στο νοσοκομείο, ενώ οι άλλοι τρεις έχουν λάβει εξιτήριο.

