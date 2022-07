Πολιτική

Τσαβούσογλου: Θα συνεχίσουμε να παραβιάζουμε τον ελληνικό εναέριο χώρο

Νέες προκλητικές δηλώσεις από τον ΥΠΕΞ της Τουρκίας. Βολές για να νησιά, τις βραχονησίδες και τα 6 μίλια.

Νέα δήλωση αμφισβήτησης της κυριαρχίας των νησιών του Αιγαίου και του ελληνικού εναέριου χώρου έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Σε συνέντευξή του στο TRT Haber, σημείωσε πως, «δεν είναι εφικτό να πούμε ''ναι'' σε μια διαδικασία για τον ελληνικό εναέριο χώρο. Τι εννοείτε όταν λέτε ελληνικός εναέριος χώρος; Υπάρχουν νησιά τα οποία η Ελλάδα λέει ότι είναι δικά της, νησιά και βραχονησίδες που δεν είναι ξεκάθαρο το καθεστώς ιδιοκτησίας τους και δεν έχουν παραχωρηθεί με συμφωνίες».

Ξεκαθάρισε πως, η Τουρκία δεν αναγνωρίζει τον εναέριο χώρο της Ελλάδας, σημειώνοντας, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ότι, «με 6 μίλια χωρικά ύδατα να ζητούν εναέριο χώρο 10 μιλίων, αυτό δεν συνάδει με το διεθνές δίκαιο. Αυτό αναφέρθηκε σε μια επιστολή που έστειλε το υπουργείο εξωτερικών των ΗΠΑ στο Κογκρέσο. Τώρα η Ελλάδα απαιτεί 10 μίλια. Δεν τίθεται θέμα να μην χρησιμοποιήσουμε αυτά τα 4 μίλια. Οι ΗΠΑ δίνουν στην Ελλάδα υλικά αμυντικής βιομηχανίας. αλλά έχουν κατασκευάσει και βάσεις. Όταν δίνετε ένα προϊόν (αμυντικής βιομηχανίας) στην Ελλάδα θέτετε κάποιο όρο για να μην παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Τουρκίας;».

Και συμπλήρωσε: «Πρώτον, υπάρχει απόκλιση από την ισορροπημένη πολιτική που ακολουθούσαν οι ΗΠΑ, τόσο στην Κύπρο όσο και μεταξύ Τουρκίας - Ελλάδας. Οι ΗΠΑ πρέπει να αντεπιστρέψουν σε αυτήν την πολιτική ισορροπίας. Δεύτερον, στο αμερικανικό κογκρέσο υπάρχουν μέλη ελληνικής καταγωγής που δραστηριοποιούνται στα λόμπι. Ο ίδιος ο Μητσοτάκης στην ομιλία του άσκησε πίεση για τα F-16».

Σχετικά με τις σχέσεις με τα άλλα κράτη, ο Τσαβούσογλου είπε: «Εμείς θέλουμε να συνεργαστούμε με τους συμμάχους μας στον τομέα της αμυντικής συμμαχίας. Βλέπετε πόσες προσπάθειες κάνουμε για να άρουν τους περιορισμούς εναντίον της Τουρκίας. Αυτό θέσαμε και στο ΝΑΤΟ κατά την διάρκεια διαδικασίας για την ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας. Κάναμε βήματα για να πάρουμε τα F-16 από τις ΗΠΑ».

