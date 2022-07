Κορονοϊός: Θετικός βρέθηκε ο Τζο Μπάιντεν

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του Αμερικανού Προέδρου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν βρέθηκε θετικός στην COVID-19 και έχει πολύ ήπια συμπτώματα, ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος.

Θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του, σε απομόνωση στον Λευκό Οίκο, μέχρις ότου βγει αρνητικός. Εχει αρχίσει να παίρνει το σκεύασμα Paxlovid, ανέφερε σε μια ανακοίνωση η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρίν Ζαν-Πιερ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο 79χρονος πρόεδρος των ΗΠΑ είναι πλήρως εμβολιασμένος και έχει ήπια συμπτώματα.

Folks, I'm doing great. Thanks for your concern. Just called Senator Casey, Congressman Cartwright, and Mayor Cognetti (and my Scranton cousins!) to send my regrets for missing our event today.



Keeping busy! pic.twitter.com/uf7AsOg571