Τεχνολογία - Επιστήμη

Λέκκας στον ΑΝΤ1: Βέβαιο ότι θα έχουμε πλημμύρες στα καμένα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τη βεβαιότητα ότι πρόκειται για εμπρησμό στην Πεντέλη εξέφρασε ο καθηγητής Γεωλογίας. Πού απέδωσε τις φωτιές και τι είπε για τις πλημμύρες που έρχονται.

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο οι φωτιές στην Πεντέλη να προκλήθηκαν από εμπρησμό, ο Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και την Ρίτσα Μπιζόγλη.

Ο καθηγητής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών είπε ότι, στις 4:00 τα ξημερώματα ο ίδιος μέτρησε 35 εστίες σε διαφορετικά σημεία της Πεντέλης.

Απαντώντας στο ερώτημα κάθε καλοκαίρι καίγονται τόσο μεγάλες εκτάσεις, απάντησε ότι, «δεν μπορούμε να άρουμε τις βασικές αδυναμίες που έχουμε, δεν υπάρχει χωροταξικός μηχανισμός, σαφείς μελέτες για τους κινδύνους και την ίδια ώρα γίνεται από το Κράτος νομιμοποίηση αυθαίρετων που είναι ευάλωτα. Φυσικά υπάρχει και ατομική ευθύνη, σε καθέναν από εμάς να αναγνωρίσει τον κίνδυνο», είπε περιγράφοντας ότι, έβλεπε σε φωτιές τα κλαδιά των δέντρων να μπαίνουν μέσα στα μπαλκόνια.

Παράλληλα, τόνισε ότι, το πολύπλοκο θέμα της κοπής των δέντρων πρέπει να απλοποιηθεί.

«Είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν πλημμυρικά φαινόμενα στις περιοχές που κάηκαν, στα ρέματα όπου αρχίζει ο αστικός ιστός, εκεί θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα, εκεί θα πρέπει να γίνουν έργα όχι με τα υλικά που κάηκαν, αλλά με πετρώματα που βρίσκονται στην περιοχή, για να είναι στέρεα», κατέληξε.

Ειδήσεις σήμερα:

Φορολογικές δηλώσεις: παράταση για την υποβολή τους

Καιρός: Ο 10ήμερος καύσωνας ξεκινά με σκόνη

ΑΠΘ: Μητέρα εννιά παιδιών πήρε το πτυχίο της με άριστα