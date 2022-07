Υγεία - Περιβάλλον

Κρούσμα Πολιομυελίτιδας στις ΗΠΑ μετά από 30 χρόνια

Συναγερμός για το κρούσμα της εξαφανισμένης στην ήπειρο ασθένειας, που έκανε την εμφάνισή του στις ΗΠΑ.

Ένα κρούσμα πολιομυελίτιδας εντοπίστηκε στα προάστια της πόλης της Νέας Υόρκης και επιβεβαιώθηκε από τις ομοσπονδιακές υγειονομικές αρχές, ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Υγείας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης. Είναι το πρώτο κρούσμα της ασθένειας αυτής που καταγράφεται στις ΗΠΑ τα τελευταία 30 χρόνια.

Σύμφωνα με τις εξετάσεις που έγιναν στον ασθενή, ο πολύ μεταδοτικός ιός που εντοπίστηκε στην κομητεία Ρόκλαντ ενδέχεται να έφτασε στις ΗΠΑ από κάποια άλλη χώρα.

«Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και συνεργαζόμαστε με την Υπηρεσία Υγείας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης και τα Κέντρα Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (CDC) για να αντιμετωπίσουμε αυτό το αναδυόμενο πρόβλημα και να προστατεύσουμε την υγεία και την ευημερία των κατοίκων της κομητείας», ανέφερε η Επίτροπος Υγείας του Ρόκλαντ, Πατρίσια Σνάμπελ Ρούπερτ.

Τα CDC επιβεβαίωσαν το κρούσμα, σημειώνοντας ότι δεν έχει καταγραφεί καμία περίπτωση πολιομυελίτιδας στις ΗΠΑ από το 1979. Ο ιός ωστόσο έχει περάσει στη χώρα, μέσω επισκεπτών που έπασχαν από αυτήν την ασθένεια. Η τελευταία φορά που συνέβη αυτό ήταν το 1993.

