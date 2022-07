Πολιτική

Ο Νταβούτογλου ανακάλυψε “απόγονους του Πορθητή” σε Ξάνθη και Κομοτηνή

Ο πρώην πρωθυπουργός της Τουρκίας είχε σειρά επαφών στην περιοχή, ενώ δεν παρέλειψε να επισκεφθεί και την αυτοαποκαλούμενη "Τουρκική Ένωση Ξάνθης".



Επίσκεψη «αστραπή» πραγματοποίησε την Πέμπτη στην Θράκη, ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας -και πρόεδρος του «Κόμματος του Μέλλοντος» - Αχμέτ Νταβούτογλου.



Ο πάλαι ποτέ στενός συνεργάτης του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, και σήμερα «ορκισμένος» πολιτικός εχθρός του, βρέθηκε στην Ξάνθη και στην Κομοτηνή, όπου είχε συναντήσεις με στελέχη της μειονότητας, ενώ επισκέφτηκε τους τάφους του Αχμέτ Σαδίκ και του προσφάτως αποθανόντος Αχμέτ Μέτε.

Ο ίδιος σχολίασε στο προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter πως βρέθηκε στην περιοχή όπου ζουν «απόγονοι του Πορθητή», ενώ «είδε» τουρκικά έθιμα και παραδόσεις στα Πομακοχώρια.

Έγραψε συγκεκριμένα ο Νταβούτογλου: «Στην Ξάνθη-περιοχή των απογόνων του Πορθητή αγκαλιάσαμε με τα αδέρφια μας. Επισκεφτήκαμε τον δήμο Μύκης, την Τουρκική Ένωση Ξάνθης και την μουφτεία μας. Εξαλείψαμε την νοσταλγία με επίσκεψη στον Εχίνο που διατηρεί αναλλοίωτα τα έθιμα και τις παραδόσεις μας».

Evlad? Fatihan diyar? Iskece'de, kardeslerimizle kucaklast?k.



Mustafcova Belediyesi'ni, Iskece Turk Birligi'ni ve Muftulugumuzu ziyaret ettik. Geleneklerimizi, goreneklerimizi hic bozulmadan yasatan Sahin Koy'de hasret giderdik. pic.twitter.com/qYZEv5Zd6j — Ahmet Davutoglu (@Ahmet_Davutoglu) July 21, 2022

Πηγή: xantinea.gr

