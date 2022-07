Υγεία - Περιβάλλον

Ρόδος - Θάνατος 16χρονου: Η απάντηση του Νοσοκομείου

Η Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Ρόδου απαντά για όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, σχετικά με τον θάνατο του άτυχου 16χρονου.

Για πρώτη φορά, με τον πιο επίσημο τρόπο, η παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου της Ρόδου, απαντά και καταθέτει τη δική της εκτίμηση, για τα όσα διαδραματίστηκαν τον περασμένο Μάιο στο νοσοκομείο, στο κρίσιμο χρονικό διάστημα όπου το επισκέφθηκε ο Λευτέρης Γεωργίου Αγρέλλης, το 16χρονο αγόρι που έχασε τη ζωή του συγκλονίζοντας το πανελλήνιο.

Με επιστολή της στη «Ροδιακή» η παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου της Ρόδου, περιγράφει τη διαδικασία που ακολούθησε το νοσοκομείο και η παιδιατρική κλινική, ενώ καλεί ταυτόχρονα όλους όσους διατυπώνουν απόψεις και θέσεις δημόσια χωρίς να είναι ειδικοί να απέχουν από αυτή τη διαδικασία και να αφήσουν πλέον τη δικαιοσύνη που έχει επιληφθεί να κάνει τη δουλειά της.

Στην επιστολή αναφέρεται συγκεκριμένα:

«Κυρίες/οι,

Υπό το φώς των νέων δημοσιευμάτων για το τραγικό γεγονός του θανάτου του δεκαεξάχρονου Λευτέρη, θα θέλαμε να τοποθετηθούμε για διευκρίνιση των ασαφειών που διακινούνται κυρίως από τη δικηγόρο των γονέων, τον πόνο των οποίων συμμεριζόμαστε απόλυτα και στους οποίους θα παρέχουμε οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί.

Το παιδί προσήλθε στα ΤΕΠ στις 18/05/2022, απογευματινές ώρες, με αναφερόμενο εμπύρετο από 36ωρου και φαρυγγοδυνία. Διενεργήθηκε Rapid test για Covid-19 το οποίο ήταν αρνητικό και ακτινογραφία θώρακος χωρίς παθολογικά ευρήματα. Λόγω του ιστορικού, η ειδικευόμενη ιατρός, κάλεσε την εφημερεύουσα επιμελήτρια, η οποία εξέτασε ενδελεχώς το παιδί, συνεκτιμώντας το ιστορικό του.

Λόγω ερυθρότητας παρισθμίων, τέθηκε η υποψία ιογενούς λοίμωξης και δόθηκαν οδηγίες για επανεκτίμηση επί επιμονής εμπυρέτου πλέον των τριών 24ώρων ή αλλαγής της κλινικής εικόνας. Αυτό αποτελεί τη συνήθη ιατρική πρακτική σε παιδιά με εμπύρετο και σαφή εστία πυρετού σε όλη την Ευρώπη.

Το Σάββατο 21/05/2022, χωρίς να έχει προηγηθεί στο ενδιάμεσο ιατρική εκτίμηση ούτε από το νοσοκομείο αλλά ούτε και από ιδιώτη ιατρό, σε αντίθεση με τις οδηγίες που είχαν δοθεί, προσήλθε εκ νέου στο ΤΕΠ με επηρεασμένη κλινική εικόνα και εμπύρετο. Διενεργήθηκε άμεσα εργαστηριακός έλεγχος όπου τέθηκε η διάγνωση της σηπτικής ενδοκαρδίτιδας και ξεκίνησε η ενδεδειγμένη θεραπεία σε συνεννόηση με τη ΜΕΘ του νοσοκομείου μας, με λοιμωξιολόγο και συνεχείς τηλεφωνικές επικοινωνίες με ΜΕΘ Παίδων της επικράτειας.

Σχεδόν ταυτόχρονα με τη διάγνωση, έγινε επικοινωνία με το ΕΚΑΒ για αεροδιακομιδή του παιδιού σε τριτοβάθμιο Παιδιατρικό Νοσοκομείο, πράγμα το οποίο κατέστη δυνατό την Δευτέρα 23/05/2022 λόγω της μη σταθεροποίησης του ασθενούς πρότερα. Το παιδί δυστυχώς κατέληξε την Τετάρτη 25/05/2022 σε ΜΕΘ Παίδων λόγω σηπτικής ενδοκαρδίτιδας από σταφυλόκοκκο. Η νόσος αυτή, βιβλιογραφικά, έχει 20 με 30% θνησιμότητα, ποσοστά που ανεβαίνουν αν συνδυαστούν με το ιστορικό του παιδιού.

Ζητάμε από όλες τις πλευρές να σεβαστούν τη μνήμη του άτυχου Λευτέρη, τον πόνο των γονέων του και να μην προβαίνουν σε άστοχα και ανακριβή δημοσιεύματα από τη στιγμή που η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης».

