Πολιτική

Ρωσία: η Ελλάδα στην επίσημη λίστα με τις “μη φιλικές χώρες”

Διεύρυνση του καταλόγου, με προσθήκη συνολικά πέντε χωρών. Ποιο όριο τέθηκε για το προσωπικό των ελληνικών διπλωματικών Αρχών στην Ρωσία.

Η ρωσική κυβέρνηση διεύρυνε τον κατάλογο των μη φιλικών προς τη Ρωσία χωρών κατά των οποίων λαμβάνονται αντίμετρα, ;opvw ανέφερε η υπηρεσία Τύπου του Υπουργικού Συμβουλίου.



Στον κατάλογο προστέθηκαν η Ελλάδα, η Δανία, η Σλοβενία, η Κροατία και η Σλοβακία.

Το έγγραφο αναφέρει τον αριθμό των υπαλλήλων που μπορούν να προσλάβουν οι πρεσβείες και τα προξενεία αυτών των κρατών στη Ρωσία. Με βάση την απόφαση αυτή, τέθηκε όριο 34 ατόμων για την Ελλάδα, 20 για τη Δανία και 16 για τη Σλοβακία.

Η Σλοβενία και η Κροατία δεν μπορούν πλέον να απασχολούν τοπικό προσωπικό στις διπλωματικές και προξενικές τους αποστολές.



«Ο κατάλογος που εγκρίθηκε από την κυβέρνηση δεν είναι οριστικός και, λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες εχθρικές ενέργειες ξένων κρατών που στρέφονται κατά των ρωσικών αποστολών στο εξωτερικό, μπορεί να διευρυνθεί», αναφέρει η ανακοίνωση.



Η υποστήριξη της Αθήνας στην Ουκρανία και η απέλαση Ρώσων διπλωματών έχει προκαλέσει την οργή της Ρωσίας.

Νωρίτερα, το Μάιο του 2021, επιβλήθηκαν περιορισμοί στις διπλωματικές αποστολές των ΗΠΑ και της Τσεχίας. Στις αρχές Μαρτίου, η ρωσική κυβέρνηση κατήρτισε μια λίστα με ξένα κράτη και εδάφη «που διαπράττουν εχθρικές ενέργειες εναντίον της χώρας, των ρωσικών εταιρειών και πολιτών» στις οποίες Ρώσοι ιδιώτες και εταιρείες μπορούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους σε ρούβλια.

Αυτή η λίστα περιλαμβάνει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Αυστραλία, τη Βρετανία, τον Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία, τη Νορβηγία, τη Δημοκρατία της Κορέας, τη Σιγκαπούρη, τις ΗΠΑ, την Ταϊβάν, την Ουκρανία, την Ιαπωνία και άλλα.

