Κοινωνία

Καύσωνας: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα ύψη ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες. Σε ποιές περιοχές θα σκαρφαλώσει στους 40 βαθμούς Κελσίου.



Οι θερμές αέριες μάζες από τη δυτική Ευρώπη και τις ακτές της βόρειας Αφρικής που κινούνται προς την περιοχή μας θα προκαλέσουν άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι κυρίως η δυτική, κεντρική και βόρεια χώρα καθώς και τα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Από το Σάββατο (23/7) έως και τη Δευτέρα (25/7), και ενώ οι ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας αρχικά δεν θα είναι ιδιαίτερα υψηλές, οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν ως εξής:

α. στα ηπειρωτικά προβλέπονται θερμοκρασίες περί τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου ενώ λόγω τοπικών συνθηκών (μικροκλίμα, καταβάτες άνεμοι) και ειδικότερα σε περιοχές στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας που δεν επηρεάζονται από θαλάσσιες αύρες η θερμοκρασία θα είναι ένα με δύο βαθμούς υψηλότερη (41 με 42 βαθμούς Κελσίου).

Πιο συγκεκριμένα θα επηρεαστούν περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Στερεάς και της Πελοποννήσου.

β. στα νησιά του Ιονίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη προβλέπονται θερμοκρασίες περί τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

γ. στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα προβλέπονται θερμοκρασίες περί τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Ειδικότερα για την Αττική η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου ενώ στις παραθαλάσσιες περιοχές θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Σύμφωνα με τα έως τώρα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, όπως αναφέρει η ΕΜΥ, παρόλο που αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας από την Τρίτη (26/7) στα ανατολικά ηπειρωτικά, οι μέγιστες καθώς και οι ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας στις πεδινές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Στερεάς θα διατηρηθούν έως και την Πέμπτη (28/7) σε υψηλά επίπεδα.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης από τον φίλο της μητέρας της - Τα στοιχεία του συλληφθέντα (εικόνες)

Ιπποκράτειο: Έδιωξαν έγκυο επειδή “έληγε η εφημερία” - Πέθανε το νεογέννητο

Σκρέκας για “Ανακυκλώνω - Αλλάζω συσκευή”: επιδότηση και σε επιλαχόντες