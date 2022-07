Κοινωνία

Βιαστής έβαζε αγγελίες για οικιακή βοηθό ψάχνοντας το θύμα του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα χέρια των Αρχών έπεσε, μετά από χρόνια, ο άνδρας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδίκη, με ποινή φυλάκισης.

Όπως αναφέρεται σε ενημέρωση απο την Ελληνική Αστυνομία, "συνελήφθη, πρωινές ώρες της 19-7-2022 στον Κορυδαλλό, από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 65χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση, με την οποία καταδικάσθηκε σε ποινή κάθειρξης οκτώ (8) ετών, για το αδίκημα του βιασμού".

"Ειδικότερα, ο ανωτέρω, αποκρύπτοντας τα πραγματικά του στοιχεία, δημοσίευε αγγελίες προς αναζήτηση γυναικών, για υποτιθέμενη απασχόληση τους ως οικιακών βοηθών, προκειμένου να προσεγγίσει-παγιδεύσει τα υποψήφια θύματά του".

Ο συλληφθείς, που οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, είχε καταδικαστεί το 2009, καθώς σύμφωνα με το δικαστήριο βίασε μια τότε 35χρονη γυναίκα.

Ειδήσεις σήμερα:

Σκόπελος: Ακρωτηριάστηκε μωρό 1,5 έτους

Σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης από τον φίλο της μητέρας της - Τα στοιχεία του συλληφθέντα (εικόνες)

Ιπποκράτειο: Έδιωξαν έγκυο επειδή “έληγε η εφημερία” - Πέθανε το νεογέννητο