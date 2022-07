Life

“Εκτός υπηρεσίας”: η πρώτη ανάγνωση του σεναρίου (εικόνες)

Το καστ της νέας κωμικής σειράς του ΑΝΤ1 συγκεντρώθηκε για παρθενική φορά για την πρώτη ανάγνωση του σεναρίου των Μάκη Πιτταρά και Θωμά Τσαμπάνη.

Ένα νησί με μηδενική εγκληματικότητα.

Ένα αστυνομικό τμήμα που απειλείται να κλείσει λόγω αδράνειας.

Δυο χωριά που στο παρελθόν τα χώριζε αιώνια έχθρα, αλλά τώρα ζουν μονιασμένα.

Οι ζωές, όμως, όλων σύντομα θα αλλάξουν για πάντα…

Οι προετοιμασίες για το «Εκτός Υπηρεσίας» συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, το καστ «έκλεισε» και οι ήρωες της καινούριας κωμικής σειράς του ΑΝΤ1 βγήκαν από το χαρτί και έκαναν την πρώτη τους ανάγνωση.

Μαζί με τους Μάκη Πιτταρά και Θωμά Τσαμπάνη, που υπογράφουν το σενάριο, αλλά και παρουσία του σκηνοθέτη της σειράς Βασίλη Κεχαγιά, οι ηθοποιοί διάβασαν το σενάριο του πρώτου επεισοδίου και έδωσαν φωνή στους κατοίκους ενός νησιού όπου η εγκληματικότητα είναι λέξη άγνωστη.

Εξαιτίας, όμως, της μηδενικής εγκληματικότητας έρχεται ειδοποίηση από τα κεντρικά ότι το Αστυνομικό Τμήμα πρέπει να κλείσει λόγω αδράνειας και οι αστυνομικοί του θα μετατεθούν σε άλλες περιοχές. Έκπληκτοι και σε απόγνωση, οι άμεσα ενδιαφερόμενοι τολμούν να δώσουν μια ανορθόδοξη λύση για να κρατήσουν το τμήμα ανοιχτό: να σκηνοθετήσουν ψεύτικα εγκλήματα για να αποδείξουν ότι όχι μόνο είναι χρήσιμοι, αλλά και απαραίτητοι!

Πρωταγωνιστούν: Πάνος Βλάχος, Βασιλική Ανδρίτσου, Άνδρη Θεοδότου, Νίκος Ορφανός, Κώστας Φιλίππογλου, Αλέξης Βιδαλάκης, Αλέξανδρος Καλπακίδης, Γιώργος Τζαβάρας, Γιάννης Κοκιασμένος, Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Αννέτα Κορτσαρίδου, Γιάννης Γιαννούλης, Σωσώ Χατζημανώλη, Θοδωρής Σκυφτούλης, Θανάσης Ζερίτης, Χαριτίνη Ηλιάδου, Μαριλένα Γερμανού, Μαρία Κυρώζη, Άννα Κλάδη.

Στο ρόλο του Σωκράτη ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος

Στο ρόλο της Μπόμπας η Αλίκη Αλεξανδράκη

Το «ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» είναι παραγωγή της JK PRODUCTIONS και θα προβληθεί στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1, τη σεζόν 2022-2023.

