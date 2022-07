Κοινωνία

Λιγνάδης: Απάντηση Κούγια για τη νέα έφεση

Ο Αλέξης Κούγιας απάντησε στην ασκηθεία έφεση κατά της αθωωτικής κρίσεως για τον Δημήτρη Λιγνάδη.

Ο συνήγορος του ηθοποιού και σκηνοθέτη εξαπολύει πυρά κατά της αντιεισαγγελέως Βασ. Χαλβά η οποία άσκησε έφεση σε μία από τις αθωωτικές κρίσεις του δικαστηρίου. Όπως υποστηρίζει ο κ. Κούγιας η αντιεισαγγελέας με την κίνηση αυτή «προσβάλλει την τακτική δικαιοσύνη και τους τακτικούς δικαστές και δημιουργεί ανασφάλεια στους πολίτες έναντι των δικαστικών αποφάσεων, καταστρέφοντας την αρχή ασφάλειας δικαίου του ποινικού κώδικα».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αλέξη Κούγια:

Συγκεκριμένα, αναφέρει: «Όπως έχω τονίσει κατ’ επανάληψη και σε δημόσιες τοποθετήσεις και αγορεύσεις μου, αλλά και όταν προεδρεύω στα συνέδρια των Ελλήνων ποινικολόγων, το μεγάλο πρόβλημα της ποινικής Δικαιοσύνης είναι οι υπερβολικές ποινικές διώξεις, οι εντελώς αναιτιολόγητες εισαγγελικές προτάσεις στα Δικαστήρια, αλλά κυρίως η αναιτιολόγητη άσκηση εφέσεων εκ μέρους Εισαγγελέων Εφετών κατά αθωωτικών αποφάσεων των πρωτοβάθμιων Δικαστηρίων, που παγίως δεν γίνονται δεκτές από τους τακτικούς Δικαστές (τελευταία κλασική περίπτωση η υπόθεση Χέντερσον στη Πάτρα με την καθημερινή παρουσία στελεχών της Αμερικάνικης Πρεσβείας) που μόνο αυτοί κατά το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους αποφασίζουν και εκδίδουν δικαστικές αποφάσεις στο όνομα του ελληνικού λαού.

Ουδείς Εισαγγελέας ή Δικηγόρος αθωώνει ή καταδικάζει ανθρώπους, αφού κανείς από αυτούς δεν ψηφίζει.

Ειδικά οι δικηγόροι που λένε στους πελάτες τους είτε τη λέξη "αθώωσα", είτε τη λέξη "καταδίκασα", είναι κοινοί απατεώνες.

Όπως είναι γνωστό, μετά από φανταστικά σενάρια – καταγγελίες ενός Β. Κ. και ενός Ν.Σ. σε «στημένους», κατά τον κύριο Λιγνάδη, δημοσιογράφους και σε «στημένες» συνεντεύξεις, η Εισαγγελία Αθηνών «άνοιξε», κατά παγκόσμια νομική πρωτοτυπία, δικογραφία για πράξεις που ήταν παραγεγραμμένες από 18ετίας (Βασίλης Κυπαρισσόπουλος) και 16ετίας (Νίκος Σταματόπουλος) και την 20-01-2021, ΕΝΤΕΛΩΣ ΠΑΡΑΝΟΜΑ, ΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΛΕΣΟΥΝ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ Ή ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ (κάτι που εφαρμόζουν όλοι οι Εισαγγελείς σύμφωνα με το άρθρο 244 ΚΠΔ), ΑΣΚΗΣΑΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΟΥ ΒΙΑΣΜΟΥ.

Ακολούθως οι φερόμενοι ως βιασθέντες, επαγγελματίες ομοφυλόφιλοι, όπως απεδέχθη από αδιάσειστα αντικειμενικά στοιχεία που προσκόμισε ο εντολέας μου (αεροπορικά εισιτήρια, φωτογραφίες, αξιόπιστους μάρτυρες ακόμη και Δικαστές), εξέθεσαν ανεπανόρθωτα τους Εισαγγελείς που άσκησαν παράνομα τις εντελώς «βιαστικές» διώξεις, και άλλαξαν τόσο τους τόπους όσο και τους χρόνους των δήθεν βιασμών τους, αφού ο ένας μάλιστα, ενώ ισχυρίζετο ότι ο βιασμός του έγινε το καλοκαίρι του 2010, στο τέλος θυμήθηκε, ΓΙΑΤΙ ΔΗΘΕΝ ΤΟΥ ΤΟ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΑΝ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ (!!!), ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΚΑΝ ΤΟΝ ΒΙΑΣΜΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ, ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΩΣ ΤΟΝ ΜΕΤΕΦΕΡΕ, ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΒΙΑΣΜΟΥ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ, ΚΑΠΟΙΑ ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΤΟΥ 2011, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΓΝΑΔΗΣ ΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΧΕ ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΕΙ, ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΚΑΣΤΕΙ ΚΑΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΤΗΚΕ, ΑΦΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΝΤΕΣ ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΧΤΗΚΑΝ ΟΤΙ ΕΙΠΑΝ ΨΕΜΑΤΑ.

Μετά από 5 μήνες Δικαστήριο που μετεδίδετο και απευθείας από διαφορά παρατηρητήρια, ο κύριος Λιγνάδης αθωώθηκε με αποφάσεις της Δικαιοσύνης και σε διάφορα στάδια για τέσσερις από τις έξι καταγγελίες βιασμών και καταδικάστηκε ΜΟΝΟ σε δυο από αυτές, με τις ψήφους των Ενόρκων και όχι των τακτικών Δικαστών, οι οποίοι τον αθώωσαν για όλες τις πράξεις.

Σήμερα η Αντιεισαγγελέας κυρία Βασιλική Χαλβά, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΜΗΝΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟ ΤΩΝ ΑΘΩΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ, αφού η καθαρογραφή θα διαρκέσει πιθανότατα πέραν του έτους, όπως συνήθως διαρκεί στις πολύμηνες δίκες, ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΝΤΑΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ, ΑΣΚΗΣΕ ΕΦΕΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΘΩΩΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΕΞΕΔΟΘΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ.

Αυτή την ενέργεια της αξιότιμου κυρίας Εισαγγελέως, με τις παραπάνω σκέψεις, παραδίδω στην κρίση όλης της νομικής κοινότητος (Δικαστών, Εισαγγελέων) και ειδικά των πραγματικών ποινικολόγων.

Αθήνα, 22/07/22

Με εκτίμηση και σεβασμό,

Αλέξης Κούγιας.»





