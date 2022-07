Παράξενα

Παξοί: Το σκάφος τους βυθιζόταν και εκείνοι πόζαραν για φωτογραφία

Πόζαραν με στυλ πάνω στο μισοβυθισμένο σκάφος. Δείτε το βίντεο που έχει γίνει viral.

Viral έχει γίνει στα social media ένα βίντεο που δείχνει ένα πολυτελές σκάφος που άρχισε να βυθίζεται σε ύφαλο ανατολικά των Παξών. Η πρόσκρουση που φέρεται να συνέβη λόγω απροσεξίας του κυβερνήτη με τον ύφαλο «Παναγιά» ήταν αρκετά μεγάλη με αποτέλεσμα η θαλαμηγός να αρχίσει να παίρνει κλίση πολύ γρήγορα.

Επιβαίνοντες του σκάφους ήταν τρεις τουρίστες που είχαν μισθώσει το σκάφος.

Το αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι πως υπάρχουν φωτογραφίες, άγνωστο ακόμη ποιος τις τράβηξε, που δείχνουν και τους τρεις, ατάραχους, να ποζάρουν στον φακό, την ώρα που το μισό σκάφος βρισκόταν ήδη κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Λιμενικό έσπευσε αμέσως στο σημείο και οι τρεις τους μεταφέρθηκαν σώοι στο λιμένα «Γαϊου» στους Παξούς. Παράλληλα τοποθετήθηκε πλωτό φράγμα γύρω από το σκάφος προς αποφυγή ρύπανσης καθώς και φωτεινοί σημαντήρεςγια την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

