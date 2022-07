Αθλητικά

Πέθανε ο Νίκος Ατματζίδης

Η είδηση του θανάτου του Νίκου Ατματζίδη βύθισε στην θλίψη τον χώρο του ποδοσφαίρου.



Θλίψη στην οικογένεια του Ηρακλή, καθώς απεβίωσε ο ιστορικός πρόεδρος της ομάδας, Νίκος Ατματζίδης.

Επί σειρά ετών πρόεδρος του Ηρακλή, ήταν εκείνος που στις 22 Νοεμβρίου του 1975 είχε ντύσει στα κυανόλευκα τον Βασίλη Χατζηπαναγή.

Η ανακοίνωση του ΓΣ Ηρακλής:

«ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ, ΠΡΟΕΔΡΕ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ...

Ο Γ.Σ. Ηρακλής, το Δ.Σ., τα Μέλη, οι φίλοι του Συλλόγου και όλη η φίλαθλη Ελλάδα αποχαιρετούν με οδύνη, αλλά μαζί και αγάπη για όλα όσα προσέφερε, τον Πρόεδρο των Προέδρων, Νίκο Ατματζίδη, που "έφυγε" σήμερα για το τελευταίο ταξίδι. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν όσα πρόσφερε στον Ηρακλή, όσα πρέσβευε ως ηθικές αξίες συνάμα με αυτές του Συλλόγου μας, όσα κοινωνούσε απ' άκρη σ' άκρη της χώρας για αυτό που αγαπούσε.

Πρόεδρε, καλό ταξίδι! Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια, από την Οικογένεια σου, από όλους μας στον Ηρακλή».

