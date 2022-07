Κοινωνία

Χαλκίδα - Ανήλικοι εμπρηστές: καταδίωξη και σύλληψη επ' αυτοφώρω

Τι ομολόγησαν οι ανήλικοι, τους οποίους κυνήγησαν και συνέλαβαν οι αστυνομικοί. τι βρέθηκε πάνω τους.

Επ’ αυτοφώρω συνελήφθησαν για εμπρησμό, δύο ανήλικοι ημεδαποί, το βράδυ της Πέμπτης 22-07 σε περιοχή της Χαλκίδας Ευβοίας, από Αστυνομικούς της Β’ Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), του Τμήματος Ασφαλείας Χαλκίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviathema.gr, λίγο μετά τις 20.30 το βράδυ κατά τη διάρκεια της περιπολίας τους, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην περιοχή του Καράμπαμπα της Χαλκίδας στην άκρη του οδοστρώματος, ένα φλεγόμενο κουκουνάρι, πέριξ του οποίου είχαν τοποθετηθεί τεχνηέντως πευκοβελόνες, με σκοπό να προκληθεί πυρκαγιά.

Αμέσως προέβησαν στην κατάσβεση της φωτιάς και καταδίωξαν τους δράστες, τους οποίους εντόπισαν να κινούνται πεζοί. Κατά την σωματική έρευνα που υποβλήθηκαν, βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν, οκτώ (8) κουτιά σπίρτα (με το περιεχόμενό τους) και μία κουκούλα full face.

Οι δράστες, οι οποίοι ήταν ανήλικοι, παραδέχτηκαν την πράξη τους. Οι Αστυνομικοί τους συνέλαβαν και τους παρέδωσαν στην αρμόδια για την προανάκριση Πυροσβεστική Υπηρεσία.

