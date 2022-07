Υγεία - Περιβάλλον

Νοσηλευτής πέθανε εν ώρα εργασίας, σε νοσοκομείο με εφημερία

Πως περιγράφονται οι τελευταίες στιγμές του νοσηλευτή, ο οποίος πέρασε από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νσοκομείου, όμως...

Την τελευταία του πνοή στο ΑΧΕΠΑ, άφησε ένας 51χρονος νοσηλευτής την ώρα που εργαζόταν κατά την εφημερία του νοσοκομείου.

Η ΠΟΕΔΗΝ περιέγραψε την απίστευτη αυτοθυσία του και παράλληλα εξέφρασε την αγανάκτησή της για τους μισθούς των υγειονομικών και το γεγονός ότι δεν εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά.

Η ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ

«Την Τρίτη το απόγευμα, ημέρα εφημερίας του ΑΧΕΠΑ, στον Αγγειογράφο ήταν μόνος του βάρδια ο άτυχος 51χρονος νοσηλευτής.

Πόναγε το στήθος του. Πέρασε πρώτα ως ασθενής από το τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου. Τον εξέτασαν οι γιατροί και του συνέστησαν περαιτέρω εξετάσεις. Προτίμησε να αφήσει τις εξετάσεις και να πάει για δουλειά λέγοντας χαρακτηριστικά… ‘είμαι μόνος μου στο τμήμα. Θα πάω στη δουλειά και αργότερα θα κάνω τις εξετάσεις …’.Το ‘αργότερα’ λόγω της πίεσης της δουλειάς έγινε ποτέ. Το βράδυ κατά τις 9 μ.μ. είπε στους συναδέλφους ‘πάω για λίγο στα αποδυτήρια να ξεκουραστώ’. Και εκεί τον βρήκαν με την αλλαγή της βάρδιας νεκρό. Πέθανε στο ίδιο του το νοσοκομείο σε ημέρα εφημερίας!!!!!!!! ΤΙ ΤΡΑΓΙΚΗ ΕΙΡΩΝΙΑ. Νέος συνάδελφος με ένα παιδάκι 13 ετών. Τον κηδέψαμε χθες.

Τι θα κάνει η πολιτεία προς τιμή του για την αυτοθυσία που επέδειξε. ΤΙΠΟΤΑ. Εάν ήταν ένστολος θα είχαμε τιμές, αγήματα, πλατείες να βαπτίζονται με το όνομά του, θα υιοθετούσε η βουλή το παιδί του, θα έπαιρνε ΣΎΝΤΑΞΗ η οικογένεια κ.λ.π. Στους νοσηλευτές, στο υγειονομικό προσωπικό τίποτα. Ούτε καν εργατικό ατύχημα. Ό,τι έγινε και με τους 30 συναδέλφους που χάσαμε από κορονοϊό. Μην βιαστεί κανείς να πει πήγαιναν γυρεύοντας αφού δεν εμβολιάστηκαν. Όλοι οι θάνατοι είναι πριν ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί».

«Ο συνάδελφος του ΑΧΕΠΑ έπραξε ότι θα έκαναν όλοι οι υγειονομικοί, οι νοσηλευτές στη θέση του. Και όμως παίρνουμε μισθό κάτω των 800 ευρώ και δεν είμαστε ενταγμένοι στα ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ.

Αγανάκτηση…

Η οικογένεια του συναδέλφου δεν μπορεί να ζήσει με τα χειροκροτήματα των μπαλκονιών.

Δεν επιτρέπονται τέτοιες συνθήκες εργασίας. Με συγχωρείται για την αγανάκτηση.

Συλλυπητήρια στην οικογένεια του συναδέλφου. ΑΘΑΝΑΤΟΣ», καταλήγει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος.

