Χαράκι: Ολλανδοί κατέβασαν την ελληνική σημαία που ύψωσε ο Γιώργος Γιαννιάς (εικόνες)

Η μεγάλων διαστάσεων σημαία, είχε αναρτηθεί με πρωτοβουλία του τραγουδιστή Γιώργου Γιαννιά . Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Συνελήφθησαν κατόπιν ταχείας και εμπεριστατωμένης προανάκρισης των αστυνομικών του Α.Τ. Αρχαγγέλου αργά το μεσημέρι της Παρασκευής στο πλαίσιο του αυτοφώρου και οδηγήθηκαν το βράδυ της ίδιας ημέρας ενώπιον της Εισαγγελέως Υπηρεσίας, τρείς 20χρονοι υπήκοοι Ολλανδίας κατηγορούμενοι για προσβολή συμβόλου ιδιαίτερα εθνικής σημασίας και κλοπή.

Η έρευνα, όπως έγραψε και χθες η «δημοκρατική» ξεκίνησε από το απόγευμα της Πέμπτης από αστυνομικούς του ΑΤ Αρχαγγέλου σε συνεργασία με αστυνομικούς της Κρατικής Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου με αφορμή την αφαίρεση της ελληνικής σημαίας 28 τετραγωνικών μέτρων που υψώθηκε πριν από 3 ημέρες στο μεσαιωνικό φρούριο «Φερακλός» ή «Φαρακλενόν Κάστρο», που βρίσκεται σε ύψος 85 μέτρων με θέα το Χαράκι στην ανατολική ακτή του νησιού της Ρόδου.

Επρόκειτο για μια συμβολική κίνηση – πρωτοβουλία του ερμηνευτή Γιώργου Γιαννιά, ο οποίος έλκει την καταγωγή του από τη Μαλώνα.

Η σημαία ξηλώθηκε, ωστόσο λίγες ώρες, μετά και την προβολή του θέματος από τα ΜΜΕ, κάτοικοι τοποθέτησαν νέα.

Αυτό που προκάλεσε εντύπωση και το ενδιαφέρον των αστυνομικών αρχών είναι ότι οι δράστες έκοψαν το σχοινί και προκάλεσαν φθορές και στον ιστό ενώ άφησαν ένα προκλητικό μήνυμα κατά της χώρας μας στην αγγλική γλώσσα.

Από έρευνες που διενεργήθηκαν και κυρίως από τον έλεγχο βιντεοληπτικού υλικού φέρεται να προέκυψε ότι δράστες είναι οι τρεις αλλοδαποί μικρής ηλικίας, ταραξίες, οι οποίοι τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας προκάλεσαν φθορές σε ένα κανό το οποίο έριξαν στα βράχια αλλά και σε ιερό ναό.

Πιο συγκεκριμένα την 22α Ιουλίου 2022 και ώρα 16.30 καταγγέλθηκε στους αστυνομικούς από τον πρόεδρο του πολιτιστικού συλλόγου «ο Φερακλός» κ. Στέργο Φουτούλη, ότι άγνωστος/οι δράστης/ες είχαν αφαιρέσει την σημαία από το κάστρο.

Ο κ. Φουτούλης ενημέρωσε εξάλλου ότι μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων από έναν τακτικό παραθεριστή ενημερώθηκε ότι την ίδια ημέρα που έλαβε χώρα το περιστατικό τρείς αλλοδαποί εμφανώς υπό την επήρεια αλκοόλ, φωνασκούσαν αναστατώνοντας την περιοχή.

Οι δράστες την 21η Ιουλίου 2022 και ώρα 05.30 τα ξημερώματα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, αφαίρεσαν την σημαία και την έκρυψαν σε ντουλάπα δωματίου που μίσθωσαν στο Χαράκι. Παρέδωσαν στους αστυνομικούς την σημαία η οποία αποδόθηκε στον πρόεδρο του συλλόγου. Οι τρείς κατηγορούμενοι εξεταζόμενοι στο πλαίσιο της προανάκρισης ομολόγησαν τα όσα τους αποδίδονται υποστηρίζοντας ότι τελούσαν υπό την επήρεια αλκοόλ. Διασκέδαζαν, όπως είπαν στο Φαληράκι και επέστρεψαν στο Χαράκι περί ώραν 05.30 και αποφάσισαν από κοινού να πάρουν την σημαία! Πήγαν στο δωμάτιο που μίσθωναν, πήραν ένα μαχαίρι κοπής ψωμιού και ανέβηκαν στο κάστρο και αφαίρεσαν την σημαία κόβοντας με το μαχαίρι τα σχοινιά και έπειτα την μετέφεραν στο δωμάτιο τους και την έκρυψαν στην ντουλάπα. Είπαν εξάλλου ότι δεν είχαν σκοπό να την πάρουν μαζί τους στην Ολλανδία και ότι το έκαναν χάριν αστεϊσμού γιατί ήταν μεθυσμένοι! Είπαν ότι δεν ήθελαν να προσβάλουν το σύμβολο της Ελλάδας ούτε να παραβούν κάποιο νόμο κι ότι την επόμενη ημέρα όταν ξύπνησαν συνειδητοποίησαν ότι είχαν κάνει μια ανόητη κίνηση αλλά δεν ήξεραν πως να επιστρέψουν την σημαία. Οι δράστες αφέθηκαν ελεύθεροι την 20.30 ώρα της Παρασκευής κατόπιν προφορικής εντολής της Εισαγγελέως Υπηρεσίας.