Φωτιά στην Πεντέλη: ο Σταύρος Νικολαΐδης στον ΑΝΤ1 για το “μαύρο σκηνικό” στην Διώνη (βίντεο)

Ο ηθοποιός και οι άλλοι κάτοικοι, προσπαθούν να… επανέλθουν σε μια “νέα” καθημερινότητα, αλλά ακόμη, όπως λέει, δεν ξέρει πως θα εξηγήσει στο μικρό παιδί του, το κακό που κάποιοι προξένησαν.

Των Μαρίας Θεμελή – Νίκου Τσιλιπουνιδάκη

Ακόμη δεν μπορεί να πιστέψει ο ταλαντούχος κωμικός ηθοποιός, Σταύρος Νικολαΐδης, πως σε μια στιγμή «χάθηκαν τα πάντα» στη Πεντέλη.

«Είναι σεληνιακό τοπίο… Κάναμε βόλτα με τα παιδιά μας… Εκεί, σε αυτή τη χαράδρα περνούσε ποτάμι, δεν το έβλεπες από την βλάστηση, άκουγες το νερό… τώρα βλέπω έχει μείνει ένα ρυάκι, δεν έχει μείνει τώρα τίποτα», λέει ο ηθοποιός.

Το σπίτι του, στα σύνορα των περιοχών Ντράφι και Διώνη, σώθηκε την τελευταία στιγμή.

Η φωτιά, όπως λέει, σταμάτησε στη αυλή, χάρη στις ρίψεις από εναέρια μέσα.

«Το παιδί δεν το έχει δει ακόμη. Το περνάω από άλλο δρόμο, που έχει περισσότερο πράσινο. Δεν ξέρω τι να του πω… Εδώ κάναμε βόλτες, έλεγε “μπαμπά, μπαμπά, πάμε για εξερεύνηση”… Πως θα του εξηγήσω ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που κάνουν αυτό το πράγμα», λέει φορτισμένος ο Σταύρος Νικολαϊδης.

Οργή, αλλά και ελπίδα για τις έρευνες των Αρχών για τυχόν εμπρησμό εκφράζουν οι κάτοικοι της περιοχής, μεταξύ αυτών ο γνωστός ηθοποιός, που έχει τις δικές του υποψίες, καθώς όπως λέει «να τον πιάναμε στα χέρια μας… Ναι, είναι σίγουρο ότι είναι εμπρησμός, δεν τυχαίνει να μπουν με 10 μποφόρ… Αυτός ο άνθρωπος πως κοιμάται το βράδυ; Μπορεί να καούν σπίτια και ζώα… Δεν νοιάζεται για τίποτε άλλο, θέλει να δημιουργήσει πολιτική αναταραχή. Θα ήθελα μισή ώρα με τον άνθρωπο αυτόν. Σκοτώνει το μέλλον των παιδιών και αυτό που σκέφτομαι είναι “σε τι κόσμο θα μεγαλώσει το παιδί μου”».

Μεταξύ άλλων, ο Σταύρος Νικολαϊδης αναφέρθηκε στις προσπάθειες τοπικών Αρχών, πυροσβεστικών και αστυνομικών, που παραμένουν στη μνήμη όσων βίωσαν την καταστροφή, αλλά και τις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες που επικρατούσαν τις ώρες της μεγάλης πυρκαγιάς.

