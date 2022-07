Κοινωνία

Φωτιά στην Πεντέλη: “περίεργη” έκρηξη στην Παλλήνη - Ντοκουμέντο του ΑΝΤ1 (βίντεο)

Σε βίντεο – ντοκουμέντο, που παρουσίασε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, έχει καταγραφεί μια έκρηξη στην Παλλήνη. Στοιχεία και μαρτυρίες για πιθανό εμπρησμό συλλέγουν οι Αρχές.

Της Μαρίας Θέμελη

6.24 πρώτα λεπτά. Πρωινό Τετάρτης. Η έκρηξη που βλέπουμε στοι βίντεο ντοκουμέντο του ΑΝΤ1, σημειώνεται στην Παλλήνη, την ώρα που η φωτιά καίει ακόμη ανεξέλεγκτη σε αρκετά μέτωπα και οι κάτοικοι έχουν κληθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Ο οδηγός της διερχόμενης μηχανής σώζεται κυριολεκτικά στο δευτερόλεπτο. Από την ανατίναξη, μια μεταλλική αντλία ενφενδονίζεται με φονική ταχύτητα, ισοπεδώνει την καγκελόπορτα και καρφώνεται στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Η έκρηξη, τα αιτία της οποίας μένει να διερευνηθούν, σημειώθηκε σε κοντέινερ που βρισκόταν σε οικόπεδο, ελάχιστα μέτρα από το δάσος και ανάμεσα σε κατοικίες.

Για τον παρολίγον εμπρησμό που αποφεύχθηκε με επέμβαση των κατοίκων, υπαρχει οπτικό υλικό στα χέρια της ασφάλειας, το οποίο ερευνάται και σε σχέση με τα αίτια της φωτιάς στο βουνό της Πεντέλης.

Στην Ηλεία όλα δείχνουν πως η φωτιά που ξέσπασε χθες στα Άγναντα ήταν έργο εμπρηστών. Ήδη ένα άτομο έχει συλληφθεί και αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ενώ αναζητείται κι ένας συγγενής του, ο οποίος φέρεται να θεωρείται από τους αστυνομικούς ως συνεργός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τους δύο υπόπτους υπέδειξαν στις Αρχες, οι κάτοικοι του χωριού οι οποίοι μάλιστα τους έβλεπαν καθ' όλη τη διάρκεια της πυρκαγιάς να κινούνται κοντά στις πυροσβεστικές δυνάμεις και να παρακολουθουν την επιχείρηση κατάσβεσης.

