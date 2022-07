Κοινωνία

Αρτοποιός για Πεντέλη: Δυο φωτιές ξεκίνησαν σχεδόν ταυτόχρονα

Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπρησμού για την καταστροφική φωτιά στην Πεντέλη. Τι δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος.



Δύο σχεδόν ταυτόχρονες ενάρξεις πυρκαγιών υπήρξαν στις 17:19 της 19ης Ιουλίου στην Πεντέλη, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, επιπυραγός Γιάννης Αρτοποιός, στον τηλεοπτικό σταθμό «ΣΚΑΪ». «Στο σημείο, στο Νταού Πεντέλης, υπάρχει συγκεκριμένο δασικό περιπολικό του 12ου Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών, που είναι γι' αυτόν τον λόγο εκεί.»

«Στη συγκεκριμένη πυρκαγιά, αναφορές γίνονται ότι στη θέση στο Νταού Πεντέλης, στις 17:19, είχαμε σχεδόν δύο ταυτόχρονες ενάρξεις πυρκαγιών», σημείωσε ο κ. Αρτοποιός και προσέθεσε πως ήδη ελέγχονται τα δεδομένα από τα ανακριτικά γραφεία της Πυροσβεστικής και συγκεκριμένα από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

«Ελέγχονται όλα τα δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι ξεκίνησαν ταυτόχρονα σχεδόν δύο μέτωπα που μας προβλημάτισαν. Το περιπολικό που πήγε εκεί προσπάθησε να αντιδράσει σε πρώτο χρόνο, η πυρκαγιά όμως μεταδόθηκε πάρα πολύ γρήγορα λόγω του πολύ δυνατού ανέμου που έπνεε στην περιοχή εκεί και κατηύθυνε την πυρκαγιά νότια προς το Ντράφι», τόνισε ο κ. Αρτοποιός για να συμπληρώσει ότι το Πυροσβεστικό Σώμα προσπάθησε να αντιδράσει σε πρώτο χρόνο σε αυτήν την δύσκολη, όπως τη χαρακτήρισε, πυρκαγιά. «Το πρώτο πυροσβεστικό όχημα που βρισκόταν στην περιοχή πήγε σε πρώτο χρόνο να αντιδράσει» είπε και επεσήμανε ότι πρώτιστο μέλημα της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας ήταν η διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας των πολιτών.

«Προσπαθήσαμε να μην κινδυνεύσει ούτε ένας συμπολίτης μας. Οι πυροσβέστες μας έκαναν το καλύτερο δυνατό σε πρώτο χρόνο, προσπάθησαν να είναι σε όλα τα μέτωπα της πυρκαγιάς. Πρώτιστο μέλημά μας ήταν να μην κινδυνεύσει κανένας συμπολίτης μας», υπογράμμισε.

Γενικότερα για τις πυρκαγιές, ο κ. Αρτοποιός είπε ότι δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα αλλά όλες οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρίσκονται σε επαγρύπνηση και επιφυλακή. «Δεν έχουμε, πλέον, ενεργά μέτωπα. Τα δύο μέτωπα που αντιμετωπίσαμε ήταν στην Πεντέλη, όπου τώρα η φωτιά είναι σε ύφεση, δεν έχει ενεργό μέτωπο αλλά είμαστε εκεί», ανέφερε και σημείωσε ότι σχεδόν ταυτόχρονα μετά τη λήξη του συναγερμού στην Πεντέλη ξεκίνησε η δασική πυρκαγιά στα Μέγαρα.

«Σχεδόν ταυτόχρονα μετά τη λήξη του συναγερμού στην Πεντέλη είχαμε έναρξη επικίνδυνης δασικής πυρκαγιάς στα Μέγαρα, στη Δυτική Αττική, όπου καταφέραμε να την κάνουμε κι αυτή διαχειρίσιμη στο πρώτο οκτάωρο διότι αυτή είναι η όλη μας προσπάθεια. Και μετά σε τρεις διαφορετικές πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Προσπαθούμε να κάνουμε την πρώτη προσβολή. Οι πυρκαγιές αυτές πριν γίνουν μεγάλες προσπαθούμε σε πρώτο χρόνο να τις θέσουμε εν τη γενέσει υπό έλεγχο, όμως δεν γίνεται πάντα αυτό», τόνισε και επεσήμανε: «Είμαστε σε επαγρύπνηση. Για τον σκοπό αυτόν, από το πρώτο φως της ημέρας έχουμε δύο αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο που κάνουν διαβροχή στην ευρύτερη περιοχή ούτως ώστε να μην έχουμε καμιά μικρή ή μεγάλη αναζωπύρωση. Ελέγχουμε την περίμετρο της πυρκαγιάς. Εάν δεν σβήσει και το τελευταίο καντηλάκι, να είστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται να φύγουμε από το σημείο της πυρκαγιάς διότι είναι μία ευπαθής περιοχή, έχει ένα ιστορικό αρνητικό και γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να είμαστε εκεί μέχρι να σβήσει και η τελευταία σπίθα».

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής γνωστοποίησε ότι και σήμερα, που ο δείκτης επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιών είναι πολύ υψηλός, πραγματοποιούνται εναέριες επιτηρήσεις και περιπολίες μέσα στα δάση.

«Ήδη και σήμερα, που έχουμε έναν πολύ υψηλό δείκτη επικινδυνότητας, έχουμε εναέριες επιτηρήσεις, περιπολίες μες στα δάση, αυτό είναι μια προληπτική ενέργεια. Επαγρυπνούμε, είμαστε στον τομέα μας μέσα στα δασικά οικοσυστήματα και προσπαθούμε κι από αέρος με εναέριες επιτηρήσεις σε ευπαθείς περιοχές. Ήδη στις περιοχές που έχουμε δείκτη επικινδυνότητας 4 κάνουμε εναέριες επιτηρήσεις», υπογράμμισε.

Σχετικά με τις οργανωμένες προληπτικές απομακρύνσεις πολιτών, τις εκκενώσεις, ανέφερε ότι στην πυρκαγιά στην Πεντέλη απομάκρυναν 85.000-90.000 κατοίκους. «Απομακρύναμε 85.000-90.000 κατοίκους, μια ολόκληρη μεγάλη πόλη σε έναν δύσκολο δασικό οικιστικό ιστό. Οι άνθρωποι αυτοί θα κινδύνευαν, αυτό ήταν το πρώτο μέλημά μας. Βγάλαμε τον κόσμο αυτόν από τα σπίτια τους με τη βοήθεια της ΕΛΑΣ, όπου οι συνάδελφοί μας, 620 αστυνομικοί μαζί με τους πυροσβέστες, προσπάθησαν να βγάλουν τον κόσμο από αυτές τις ευπαθείς περιοχές», κατέληξε ο κ. Αρτοποιός.

