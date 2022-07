Κλιματική αλλαγή: Φονικές πλημμύρες στο Ιράν (εικόνες)

Κόσμος

Δεκάδες νεκροί από τις βροχοπτώσεις που έπληξαν το Ιράν, προκαλώντας υπερχείλιση φράγματος.

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις στη νότια επαρχία Φαρς του Ιράν, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ.

Ο Χαλίλ Αμπντολαχί, επικεφαλής του τμήματος διαχείρισης κρίσεων της επαρχίας, δήλωσε πως οι έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν κοντά στο χωριό Σολτάν Σαμπάζ στην Έσταμπαν προκάλεσαν υπερχείλιση του φράγματος Ρόντμπαλ.

Είπε πως 55 άνθρωποι διασώθηκαν από τις πλημμύρες που βύθισαν στο νερό 15 αυτοκίνητα. Η τύχη ενός αριθμού άλλων αγνοείται.

Η Έσταμπαν βρίσκεται περίπου 170 χλμ. νότια της Σιράζ, πρωτεύουσας της επαρχίας Φαρς.

