Συντριβή αεροσκάφους στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Τραγωδία με συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν το ιδιωτικό αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη χθες Σάββατο κοντά σε ένα μικρό αεροδρόμιο στην περιοχή Νισίτσι, περίπου 30 χιλιόμετρα βόρεια του Σαράγεβο, όπως ανακοινώθηκε από την εισαγγελία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.

Τα θύματα ήταν πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε η ανακοίνωση. Σύμφωνα με αναφορές σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο αεροσκάφος επέβαιναν δύο Αυστριακοί.

Οι αρχές του Σαράγεβο επιβεβαίωσαν ότι ενημερώθηκαν για το δυστύχημα γύρω στις 3 το μεσημέρι (τοπική ώρα) και έστειλαν διασώστες και αστυνομικούς στον τόπο της συντριβής του αεροσκάφους.

Τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.

