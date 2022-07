Κόσμος

Λας Βέγκας: Σύγκρουση αεροσκαφών στον αέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκαριστικό δυστύχημα στον αέρα πάνω από το αεροδρόμιο του Λας Βέγκας. Πώς συνέβη η τραγωδία.

Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη σύγκρουση δύο αεροσκαφών στον αέρα πάνω από το αεροδρόμιο βόρεια του Λας Βέγκας, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ένα μονοκινητήριο Piper PA-46 και ένα επίσης μονοκινητήριο Cessna 172 συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες το απόγευμα της Κυριακής (τοπική ώρα), σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑ. Δύο άνθρωποι επέβαιναν σε κάθε αεροσκάφος.

Τα αίτια του δυστυχήματος βρίσκονται υπό διερεύνηση, ωστόσο οι αρχικές πληροφορίες αναφέρουν ότι το Piper PA-46 ετοιμαζόταν να προσγειωθεί όταν συγκρούστηκε με το Cessna 172, σύμφωνα με την FAA.

Σε εικόνες από τον τόπο της τραγωδίας, φαίνονται τα φλεγόμενα συντρίμμια ενός εκ των δύο αεροσκαφών.

Ειδήσεις σήμερα:

Μύκονος: Καβγάς με πολύ ξύλο ανάμεσα σε παρέες σε beach bar (βίντεο)

Φωτιά στον Κάλαμο εν μέσω ισχυρών ανέμων (εικόνες)

Καιρός: Ηλιοφάνεια με μποφόρ την Δευτέρα