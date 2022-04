Κόσμος

Γάμος “στον αέρα”: ταξίδι κατέληξε… περιπέτεια στα 37000 πόδια (εικόνες)

Παντρεύτηκαν εν πτήσει, χωρίς να το έχουν προγραμματίσει, χάρη σε μια σειρά ατυχιών και συμπτώσεων.

Όσοι επιβιβάστηκαν σε πτήση της Southwest προς το Λας Βέγκας την περασμένη Κυριακή, δεν περίμεναν ότι θα είναι «καλεσμένοι» σε γάμο, που πραγματοποιήθηκε περίπου στα 37.000 πόδια.

Η Παμ Πάτερσον και ο Τζέρεμι Σάλντα έχουν σχέση από τον Αύγουστο του 2020. την προηγούμενη εβδομάδα, όταν έμαθαν ότι καταργείται η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε κάποιες αεροπορικές εταιρείες, είπαν για πλάκα να κάνουν έναν αυθόρμητο γάμο στο Λας Βέγκας.

Το αστείο έγινε γρήγορα σοβαρό. «Μέσα σε 1,5 ώρα κλείσαμε τα εισιτήρια και το ξενοδοχείο. Η Παμ αγόρασε νυφικό από το διαδίκτυo», δήλωσε ο Τζέρεμι στο CNN. Το ζευγάρι από την Οκλαχόμα κανόνισε να παντρευτεί στις 21:00 της Κυριακής σε εκκλησάκι.

Η Παμ φόρεσε το νυφικό της, ο Τζέρεμι το κοστούμι του και έφυγαν για το αεροδρόμιο. Όμως, η ανταπόκριση από το αεροδρόμιο Fort Worth του Ντάλας είχε καθυστέρηση και στη συνέχεια η πτήση τους προς το Λας Βέγκας ακυρώθηκε.

Περιμένοντας στο αεροδρόμιο, γνώρισαν τον Κρις Μίτσαμ, επιβάτη της ίδιας πτήσης, που έτυχε να είναι χειροτονημένος ιερέας. Τους άκουσε να μιλούν για την περιπέτειά τους και προσφέρθηκε να τους παντρέψει ο ίδιος στο Λας Βέγκας. Οι τρεις τους βρήκαν μια πτήση της Southwest με αυτό τον προορισμό, όπου είχαν απομείνει μόνο τέσσερις θέσεις.

Όμως, η πτήση ήταν από το Love Field, το άλλο αεροδρόμιο του Ντάλας που απέχει περίπου 25 λεπτά. «Είχαμε 50 λεπτά μέχρι να απογειωθεί το αεροπλάνο. Είπαμε στον ταξιτζή να το σανιδώσει και το έκανε», είπε η Παμ.

Τρέχοντας στο αεροδρόμιο, φορώντας νυφικό και κοστούμι, άκουγαν ανθρώπους να τους φωνάζουν συγχαρητήρια. Τελικά έφτασαν στην πύλη και καθώς επιβιβάζονταν το νυφικό κίνησε την περιέργεια του πιλότου. Η Παμ του διηγήθηκε τι είχε συμβεί και αστειευόμενη του πρότεινε ο γάμος να γίνει στην πτήση. Προς έκπληξή της, ο πιλότος απάντησε «Ας το κάνουμε!».

Μέλη του πληρώματος κρέμασαν γιρλάντες από χαρτί τουαλέτας και έφτιαξαν για τον Μίτσαμ μια κορδέλα με σακουλάκια από σνακ.

Ενώ η Τζούλι Ρέινολντ, μία από τις αεροσυνοδούς, ανέλαβε χρέη παρανύμφου. Επαγγελματίας φωτογράφος έτυχε να είναι στην πτήση και απαθανάτισε την τελετή.

Όσο για τη γαμήλια τούρτα, άλλος επιβάτης τους πρόσφερε το περισσευούμενο ντόνατ του.

Ανάμεσα στους επιβάτες κυκλοφόρησε και ένα σημειωματάριο, στο οποίο έγραψαν τις ευχές τους για το ζευγάρι και πώς ο ο απρόσμενος γάμος τους έφτιαξε τη μέρα. Τον Αύγουστο η Παμ και ο Τζέρεμι θα παντρευτούν στην τελετή που είχαν ήδη σχεδιάσει, στο Κάμπο Σαν Λούκας στο Μεξικό, όπου θα παραστούν φίλοι και συγγενείς.

Αλλά τώρα θα έχουν και μερικούς επιπλέον καλεσμένους: τον άνθρωπο που τους πάντρεψε στο αεροπλάνο και τα μέλη του πληρώματος.

Πηγή: Lifo.gr

