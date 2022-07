Κοινωνία

Τροχαίο στο Μαρούσι: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε μπάρες - Τρεις τραυματίες

Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που η ηλιοροφή του αυτοκινήτου εκσφενδονίστηκε στο οδόστρωμα.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τρεις τραυματίες σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο Μαρούσι.

Ένα αυτοκίνητο προσέκρουσε με σφοδρότητα στις προστατευτικές μπάρες. Το τροχαίο συνέβη περίπου στις 7 το πρωί, όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες και έπεσε πάνω στις προστατευτικές μπάρες.

Οι τρεις τραυματίες διακομίσθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Σημειώνεται ότι η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που η ηλιοροφή του αυτοκινήτου εκσφενδονίστηκε στο οδόστρωμα.

