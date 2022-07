Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Ο Κώδικας Δεοντολογίας για την παρακολούθηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Η ισπανική εφημερίδα Mundo Deportivo παρουσίασε τον Κώδικα Δεοντολογίας που συνέταξε η FIFA. Τι περιλαμβάνει.

Η ισπανική εφημερίδα Mundo Deportivo παρουσίασε τον Κώδικα Δεοντολογίας που συνέταξε η FIFA, ενόψει του επικείμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, που θα ξεκινήσει το Νοέμβριο του 2022.

Ο Κώδικας της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας είναι στην πραγματικότητα ένας κανονισμός, ένας «οδηγός» για όσους θα βρεθούν στο αραβικό κράτος προκειμένου να παρακολουθήσουν το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη.

Ο κανονονισμός αφορά όλους εκείνους που θα έχουν διαπιστεύσεις και εισιτήρια, θα πρέπει να τηρείται αυστηρά και να ακολουθείται και από υπαλλήλους, μέλη ασφαλείας κι εθελοντές.

Αναλυτικά:



1. Πρόσβαση στο γήπεδο με έγγραφο ταυτότητας: Η πρόσβαση στα γήπεδα επιτρέπεται μόνο σε διαπιστευμένα άτομα ή σε όσους έχουν εισιτήρια. Επιπλέον, στην είσοδο πρέπει να προσκομίζεται ταυτότητα-διαβατήριο ή το «Hayya Card», δηλαδή το έγγραφο ταυτοποίησης στην Πολιτεία του Κατάρ. Όλοι πρέπει να περάσουν κλοιούς ασφαλείας για να έχουν πρόσβαση στο γήπεδο.

2. Αντικείμενα εντελώς απαγορευμένα στα γήπεδα: Ο Κώδικας Δεοντολογίας καθορίζει επίσης τα αντικείμενα που απαγορεύονται αυστηρά στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Όπως είναι λογικό, οποιοδήποτε όπλο, είτε μαχαίρι, ή άλλο αντικείμενο που μπορεί να θεωρηθεί βίαιο απαγορεύεται.

Επίσης, εκρηκτικά, πυροκροτητές, καθώς και οποιοδήποτε αντικείμενο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως όπλο. Αυτό περιλαμβάνει ομπρέλες, κράνη κλπ.

Ακόμα, οποιοδήποτε εργαλείο και οποιοδήποτε στοιχείο προστασίας σώματος ή ακόμα και κορσές, εκτός αν υποβληθεί ιατρική γνωμάτευση. Περιλαμβάνει επίσης αλεξίσφαιρο γιλέκο ή παρόμοια προστασία που χρησιμοποιείται σε πολεμικές τέχνες ή extreme sports.

3. Μπούρκα και ηλεκτρονικά τσιγάρα: Επιτρέπεται η μπούρκα ή κάτι παρόμοιο που χρησιμεύει για την κάλυψη του προσώπου για θρησκευτικούς λόγους, ιατρικές μάσκες ή προστατευτικά γυαλιά. Μέσα σε αυτόν τον ευρύ κατάλογο απαγορευμένων στοιχείων, η FIFA περιλαμβάνει οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Επιτρέπονται μόνο ηλεκτρονικά τσιγάρα. Αυτό το ευρύ φάσμα απαγορεύσεων συμπληρώνεται με αεροζόλ, μπουκάλια, ποδήλατα, σκέιτ. Ούτε τσάντα που ξεπερνά τα 75 εκατοστά.

Ακόμη και μεγάλες ποσότητες χαρτιού ή ρολού χαρτιού δεν θα επιτρέπονται στα γήπεδα. Επίσης κανένα ζώο δεν μπορεί να εισέλθει εκτός από αυτά που βοηθούν τους ανθρώπους που το χρειάζονται.

4. Αυστηρή απαγόρευση αλκοόλ και ναρκωτικών: Το αλκοόλ, εκτός από δοχεία των 100 χιλιοστόλιτρων (1 λίτρο= 1000 χιλιοστόλιτρα) και για λόγους υγείας, θα απαγορεύεται πλήρως. Το ίδιο με οποιοδήποτε άλλο υγρό που υπερβαίνει αυτό το όριο εκτός από το βρεφικό γάλα ή το αποστειρωμένο νερό.

Όλα τα τρόφιμα απαγορεύονται εκτός από αυτά που αγοράζονται μέσα στο γήπεδο και αυτά που είναι απαραίτητα για μωρά ή μικρά παιδιά.

Απαγορεύονται επίσης όλα τα είδη ναρκωτικών, ναρκωτικών ή διεγερτικών προϊόντων εκτός από αυτά με ιατρική συνταγή. Φάρμακα εγκεκριμένα από την κυβέρνηση του Κατάρ μπορούν επίσης να εισαχθούν, εφόσον βρίσκονται εντός των επτά επιτρεπόμενων ορίων.

5. Απαγορεύεται κάθε υλικό με πολιτικό περιεχόμενο: Πολύ αυστηρός ο κανονισμός επίσης για κάθε υλικό, όπως σημαία, πανό ή οποιοδήποτε άλλο είδος έχει πολιτικό ή μεροληπτικό περιεχόμενο λόγω φυλής, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικής, σεξουαλικού προσανατολισμού κ.λπ.

Επιτρέπονται κοντάρια σημαίας, εφόσον δεν είναι εύφλεκτα και δεν υπερβαίνουν το ένα μέτρο σε μήκος και ένα εκατοστό σε διάμετρο. Απαγορεύεται οποιοδήποτε προϊόν για εμπορικούς σκοπούς.

6. Ηλεκτρονικές συσκευές και βουβουζέλες: Οποιοδήποτε ραδιοηλεκτρονικό όργανο ή όργανο ραδιοσυχνοτήτων που θα μπορούσε να απειλήσει τα σήματα της αναμετάδοσης απαγορεύεται πλήρως, όπως και οποιαδήποτε συσκευή δεν μπορεί να περάσει μέσα από το σαρωτή με μέτρηση μεγαλύτερη από 60x40 εκατοστά.

Επίσης, θορυβώδη όργανα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως για παράδειγμα οι περίφημες βουβουζέλες από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010 στη Νότια Αφρική, σφυρίχτρες, μεγάφωνα, κλπ...

Επίσης, οι δείκτες λέιζερ ενδέχεται να μην εισάγονται στα γήπεδα, ενώ αυτός ο εκτενής κατάλογος ολοκληρώνεται με κάθε φωτογραφικό εξοπλισμό που απαιτεί τρίποδο και φυσικά drones.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι τα αναπηρικά αμαξίδια μπορούν να βρίσκονται μόνο στον καθορισμένο χώρο και ότι δεν μπορούν ποτέ να υπερβούν την ταχύτητα των 6 χιλιομέτρων την ώρα.

