Φωτιά στο Λονδίνο – Κίνδυνος να ακυρωθούν οι πτήσεις στο Χίθροου (βίντεο)

Μεγάλο σύννεφο καπνού έχει σχηματιστεί πάνω από το δυτικό Λονδίνο το απόγευμα της Κυριακής, με τον κίνδυνο για ακυρώσεις πτήσεων να είναι ορατός. Η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Σάρει επηρέασε και τη βρετανική πρωτεύουσα όπως και το αεροδρόμιο του Χίθροου.

Κάτοικοι ανέφεραν ότι η αποπνικτική ατμόσφαιρα έγινε αισθητή για πάνω από 48χλμ από την περιοχή όπου ξέσπασε το πύρινο μέτωπο, από το Hankley Common.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κάλεσαν τον κόσμο να απομακρυνθεί από την περιοχή ώστε να προχωρήσει το έργο της κατάσβεσης.

Πλήθος πυροσβεστών επιχειρούν στο σημείο, ενώ το περιστατικό χαρακτηρίζεται σημαντικό.

Οι κάτοκοι του Σάρει καλούνται να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και να διατηρούν κλειστά τα παράθυρα.

Σε σχόλιό του σε βρετανικά μέσα ενημέρωσης, εκπρόσωπος του αεροδρομίου Χίθροου υπογράμμισε ότι η φωτιά δεν έχει προς το παρόν επηρεάσει τις πτήσεις.

#BREAKING: There Is A Large Fire Burning In Hankley Common Nature Reserve In Surrey, England. Local Fire Officials Have Declared A Major Incident As Heavy Smoke Travels Towards Heathrow Airport. #BreakingNews pic.twitter.com/vGnNh5X8qt — Breaking 4 News (@Breaking_4_News) July 24, 2022

Σημειώνεται ότι πριν από μια εβδομάδα ισχυρό κύμα ζέστης έπληξε τη Βρετανία, με τον υδράργυρο στις περισσότερες περιοχές της χώρας να ξεπερνά τους 35 βαθμούς.

Αυτήν την εβδομάδα σημειώθηκε πτώση της θεμοκρασίας, ωστόσο η ατμόσφαιρα που προκλήθηκε λόγω των καιρικών συνθηκών των προηγούμενων ημερών ευνόησε την εκδήλωση πυρκαγιών.

