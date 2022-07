Παράξενα

Ιταλία: Ο 98χρονος Τζουζέπε Πατέρνο έγινε ξανά ο γηραιότερος πτυχιούχος

Ο Πατέρνο πρόσθεσε ένα μάστερ στην Ιστορία και τη φιλοσοφία στο αρχικό πτυχίο που έλαβε από το Πανεπιστήμιο του Παλέρμο πριν από δύο χρόνια.



Ο Τζουζέπε Πατέρνο, στα 98 του χρόνια, έγινε για άλλη μία φορά ο γηραιότερος πτυχιούχος στην Ιταλία.

Η οικογένειά του ανέφερε με υπερηφάνεια, μέσω του Facebook, ότι και πάλι ο 98χρονος παππούς πήρε πολύ υψηλή βαθμολογία. Δεν έχει σκοπό πάντως να ξεκουραστεί ή να πάει διακοπές, αλλά θέλει να γράψει ένα μυθιστόρημα, χρησιμοποιώντας την αγαπημένη του γραφομηχανή.

Ο Πατέρνο γεννήθηκε το 1923 και προερχόταν από μια φτωχή οικογένεια της Σικελίας. Παρότι αγαπούσε τα βιβλία και τη μελέτη δεν κατάφερε να σπουδάσει στο πανεπιστήμιο όταν ήταν νέος. Υπηρέτησε στο ναυτικό κατά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο και στη συνέχεια έγινε εργάτης στους σιδηροδρόμους.

