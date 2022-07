Κόσμος

Βραζιλία: Ο Μπολσονάρου ανακοίνωσε επίσημα υποψηφιότητά για τις προεδρικές εκλογές

Ο ίδιος δηλώνει ότι ο στρατός είναι με το μέρος του. Τι ανέφερε στην επίσημη ανακοίνωσή του.

Ο ακροδεξιός πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου ανακοίνωσε σήμερα την επίσημη υποψηφιότητά του στις προεδρικές εκλογές της 2ας Οκτωβρίου, με μια ομιλία επικεντρωμένη στον Θεό, τα όπλα και την οικογένεια, αποφασισμένος να ανακτήσει το προβάδισμα που διατηρεί ο κύριος αντίπαλός του, ο πρώην πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, φαβορί σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

Ο Μπολσονάρου δήλωσε ότι ένα πρόγραμμα κοινωνικής πρόνοιας που παρέχει 600 ρεάλ Βραζιλίας σε μετρητά (109 δολάρια ΗΠΑ) μηνιαίως σε Βραζιλιάνους χαμηλού εισοδήματος θα συνεχιστεί το επόμενο έτος εάν επανεκλεγεί.

"Ο στρατός είναι με το μέρος μας", δήλωσε επίσης στους υποστηρικτές του που τον επευφημούσαν. "Είναι ένας στρατός που δεν δέχεται τη διαφθορά, δεν δέχεται την απάτη. Είναι ένας στρατός που θέλει τη διαφάνεια".

Η επίσημη ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Μπολσονάρου για την επανεκλογή του έγινε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του Φιλελεύθερου Κόμματος (PL) στο Ρίο ντε Τζανέιρο, όπου εκφώνησε ομιλία στο στάδιο Μαρακαναζίνιο ενώπιον 10.000 υποστηρικτών του και περιβαλλόταν από μεγάλη αστυνομική δύναμη.

Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της Datafolha, που διεξήχθη τον Ιούνιο, ο αριστερός πρώην πρόεδρος Λούλα, ιδρυτής του Κόμματος Εργαζομένων (PT), λαμβάνει στον πρώτο γύρο 47% και προηγείται μακράν του Μπολσονάρου (28%).

Οι σύμβουλοι του απερχόμενου προέδρου του συστήνουν να εστιάσει σε οικονομικές και κοινωνικές προτάσεις, όπως η μείωση των τιμών των καυσίμων ή η ενίσχυση των κοινωνικών επιδομάτων και να εγκαταλείψει τις αντιπαραθέσεις στις οποίες είναι συνηθισμένος όπως για παράδειγμα οι επιθέσεις του κατά του βραζιλιάνικου συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

"(Οι ηλεκτρονικές κάλπες), είναι μια από τις εμμονές του που δεν φέρνει ψήφους" είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας από τους συνεργάτες του που ετοίμασε την ομιλία του.

Η προεκλογική του ομάδα προσπαθεί επίσης να "γλυκάνει" την εικόνα του και να τον εμφανίσει λιγότερο θυμωμένο και πιο χαλαρό, κάτι που αντανακλά εν μέρει το σύνθημα "O Capitao do Povo" (Ο καπετάνιος του λαού) που χρησιμοποιείται στη σημερινή συγκέντρωση και συνοδεύεται από μια φωτογραφία του προέδρου του χαμογελά.

