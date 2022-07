Οικονομία

Άλλαξαν ημερομηνία λήξης σε 19000 φιάλες ποτών!

Αλλαγμένη ήταν και η ημερομηνία παραγωγής. τόσο που η ημερομηνία κατάσχεσης από την Αστυνομία είναι… μεταγενέστερη από την ημέρα που δήθεν παρήχθησαν τα ποτά!

Κατηγορούμενοι για τις αλλαγές στην ημερομηνία παραγωγής και λήξης που φέρονται να έκαναν σε περισσότερες από 19.000 φιάλες αλκοολούχων ποτών, θα δικαστούν 33χρονος και 67χρονος, το φθινόπωρο, από το Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου Πλημμελημάτων.

Η υπόθεση θα εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό, καθώς τον Οκτώβριο του 2020 είχε εξεταστεί από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου (πρωτοβάθμιο δικαστήριο) και οι δύο άνδρες είχαν κριθεί ένοχοι με το ελαφρυντικό του προτέρου σύννομου βίου για πλαστογραφία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση και είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή στον καθένα.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 33χρονος διατηρούσε εταιρεία στην οποία μέσα στο 2016 και συγκεκριμένα έως τις 11 Μαρτίου του έτους αυτού ήταν συνδιαχειριστής ο 67χρονος.

Οι δύο άνδρες κατηγορούνται ότι νόθευσαν γνήσια έγγραφα με σκοπό να παραπλανήσουν με τη χρήση τους άλλους. Πιο αναλυτικά, σε έλεγχο που έγινε στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής τους στις 24 Μαρτίου 2016 από κλιμάκιο του Τελωνείου Ρόδου, κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων συνολικά 803 χαρτοκιβώτια αλκοολούχων ποτών.

Στα χαρτοκιβώτια αυτά οι δύο εμπλεκόμενοι κατηγορούνται ότι απέκοψαν το τμήμα που αναφέρεται στην ημερομηνία λήξης και στον αριθμό παρτίδας ενώ το ίδιο φέρονται να έπραξαν και στις φιάλες των αλκοολούχων ποτών. Πιο συγκεκριμένα, κατηγορούνται ότι σε 19.272 φιάλες που περιείχαν τα 803 χαρτοκιβώτια, νόθευσαν την επισήμανση της ημερομηνίας λήξης και της παρτίδας παραγωγής, έτσι ώστε να διατεθούν στην αγορά προς κατανάλωση, παρά το γεγονός ότι ήταν ληγμένα.

Οι δύο άνδρες κατηγορούνται επίσης ότι παραποίησαν και την ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής των αλκοολούχων ποτών με αποτέλεσμα να φέρονται ότι παρήχθησαν σε ημερομηνία μεταγενέστερη της κατάσχεσής τους.

Η δίκη έχει προσδιοριστεί να γίνει στις 20 Σεπτεμβρίου 2022 στο Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου Πλημμελημάτων.

