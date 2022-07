Ζώδια

Ζώδια: Οι προβλέψεις για την Δευτέρα

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το ξεκίνημα της εβδομάδας. Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια.

Η εβδομάδα ξεκινά με ενέργεια και διάθεση να τελειώνουμε με διάφορες υποθέσεις μας που έχουν τραβήξει καιρό, να τις ξεφορτωθούμε και να πάμε για άλλα. Η έλλειψη υπομονής, η βιασύνη και η… δυσανεξία σε ό,τι καθυστερεί θα είναι χαρακτηριστικά της Δευτέρας, οπότε με τα «γκάζια» που έχουμε, δεν αποκλείεται να λογοφέρουμε, να γίνουμε κάπως πιο επιθετικοί ή, απλά, να χάσουμε την ψυχραιμία και τους καλούς μας τρόπους σε περίπτωση που θιχτούμε ή προσπαθήσει κάποιος να μας επιβάλλει τα θέλω του. Η ανεξαρτησία και η ελευθερία έκφρασης και κινήσεων είναι σημαντικά για μας ακόμα και στον έρωτα που μπορεί να μας ξεσηκώσει και να μας πάει στα ουράνια. Ωστόσο, εύκολα «καίγεται» το ενδιαφέρον μας, αν η άλλη πλευρά παραδοθεί αμαχητί ή αργεί χαρακτηριστικά να ανταποκριθεί. Επαγγελματικά, δε σηκώνουμε μύγα στο σπαθί μας, ίσως κοντραριστούμε και με πρόσωπα που μας δίνουν εντολές ή προσπαθούν να μας εξουσιάσουν, ενώ έχουμε και την τάση να τα βροντήξουμε όλα και να κάνουμε κάτι δικό μας.

ΚΡΙΟΣ

Θα ανακτήσετε την ενέργειά σας, καθώς ένα τριήμερο σχεδόν σας είχε πάρει… ο ύπνος. Τώρα θα ξαναβρεθείτε στις επάλξεις, προωθώντας προσωπικά και επαγγελματικά σας θέματα. Η αδρεναλίνη σας, όπως και η αυτοπεποίθησή σας είναι στα ύψη και ενδεχομένως να θέλετε να τελειώνετε με κάποιες καταστάσεις που σας ζορίζουν ή σας καταπιέζουν. Ωστόσο, αν δεν έχετε σχέδιο και λειτουργήσετε παρορμητικά, το αποτέλεσμα δε θα σας δικαιώσει. Ερωτικά αρέσετε, έχετε απήχηση και αυτό σας οπλίζει με έξτρα σιγουριά ότι ό,τι θέλετε, θα το αποκτήσετε άμεσα. Το ότι θα ενθουσιαστείτε με ένα πρόσωπο είναι σχεδόν βέβαιο.

ΤΑΥΡΟΣ

Σχεδόν από τα… μαλλιά θα σας πιάσει η Δευτέρα, καθώς πολλές θα είναι οι υποχρεώσεις σας, ενώ η ανυπομονησία κάποιων να ξεμπερδεύετε με τις δουλειές που έχετε αναλάβει μια ώρα αρχύτερα θα σας γεμίσει με άγχος και εκνευρισμό. Ωστόσο κι η δική σας επιμονή δε θα πάει πίσω και ενδέχεται κάποια στιγμή να αντιδράσετε, αφού δεν μπορείτε να αντεπεξέλθετε και να είστε σωστοί σε τέτοιους γρήγορους ρυθμούς. Ερωτικά, πιθανόν να γίνει προσέγγισή σας από ένα πρόσωπο που, όσο σας ελκύει, άλλο τόσο σας δημιουργεί εσωτερική ένταση.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Οι ρυθμοί της Δευτέρας είναι γρήγοροι, κάτι που αρέσει και σε σας, αφού δεν έχετε την όρεξη να σπαταλάτε χρόνο σε πράγματα που μπορούν να γίνουν στο άψε σβήσε. Ενδεχομένως, ανάμεσα σε όλα τα άλλα, να κάνετε και κάποιες επαφές για μια επαγγελματική σας υπόθεση που βιάζεστε να τελειώσετε για να ξέρετε τι θα κάνετε. Ερωτικά, μπορεί να σας δημιουργηθεί έντονη έλξη για πρόσωπο που μέχρι χθες το βλέπατε τελείως φιλικά, κάτι που θα σας κάνει να νιώσετε άβολα και δε θα σας είναι εύκολο να το διαχειριστείτε.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Δεν ξεκινάτε καλά τη βδομάδα, καθώς θα υποβόσκει μια ένταση στο επαγγελματικό σας περιβάλλον και από το τίποτα μπορεί να ξεσπάσει. Συνήθως έχετε υπομονή και δε δίνετε συνέχεια σε παρόμοιες περιπτώσεις, όμως είστε φορτωμένοι με τα δικά σας, οπότε είναι πιθανό να βγάλετε κι εσείς την κακία σας ή να πετάξετε μια μπηχτή που θα κάνει τα πράγματα χειρότερα. Από την άλλη, δεν αποκλείεται ένα πρόσωπο από τον ίδιο χώρο να σας προκαλεί συνεχώς, αλλά απ’ ό,τι θα φανεί στην πορεία πίσω από αυτήν τη συμπεριφορά κρύβεται ερωτικό ενδιαφέρον.

ΛΕΩΝ

Η Δευτέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις που πρέπει να διεκπεραιώσετε, γι’ αυτό θα ανασκουμπωθείτε από νωρίς για να τις προλάβετε. Επίσης, θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με αρκετά άτομα για επαγγελματικούς λόγους ή να συνεννοηθείτε για μια προσωπική σας υπόθεση, ενώ είναι πιθανό να λογοφέρετε και με ένα στενό συγγενή σας που θα παρέμβει. Ερωτικά, θέλετε να προσθέσετε λίγο αλατοπίπερο στη ζωή σας και με την ελκυστική παρουσία σας τραβάτε την προσοχή, οπότε δε θα είναι δύσκολο να σας προσεγγίσουν. Μετά, εξαρτάται από σας πώς θα χειριστείτε το θέμα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Θα έχετε μια ανησυχία για το επαγγελματικό και ιδιαίτερα το οικονομικό σας μέλλον, όμως μην την αφήνετε να σας καταλάβει. Όσο παραμένετε οργανωμένοι και προσγειωμένοι, τόσο πιο εύκολα μπορείτε να βρείτε λύσεις που θα σας βγάλουν από την όποια δύσκολη θέση. Γι’ αυτό προσπαθήστε να χαλαρώσετε και να απολαύσετε το τώρα. Μια πρόταση, όσο συμφέρουσα κι αν σας φαίνεται, μη βιαστείτε να την αποδεχτείτε. Ερωτικά, μια τυχαία γνωριμία ενδεχομένως να σας προκαλέσει πρωτόγνωρα συναισθήματα που θα σας κάνουν να χάσετε προς στιγμή τον έλεγχο.

ΖΥΓΟΣ

Αποφεύγετε να κάνετε κάποιες ενέργειες που αφορούν στη σχέση σας ή σε μια συνεργασία σας, ίσως γιατί δε θέλατε να αντιπαρατεθείτε και ψάχνατε με διάφορους άλλους τρόπους να επιλύσετε τα θέματά σας. Όμως κάποια στιγμή πρέπει κι εσείς να πατήσετε πόδι και να ξεκαθαρίσετε τα πράγματα γιατί όσο τα αφήνετε, τόσο χειρότερα γίνονται. Ερωτικά πάντως έχετε ανακάμψει, το ενδιαφέρον το κερδίζετε πιο εύκολα, οπότε είναι η ευκαιρία σας, αν υπάρχει ήδη ένα πρόσωπο που σας έχει κλέψει την καρδιά, να κάνετε την κίνησή σας και να το κερδίσετε.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Το να μην αρκείστε στο επιφανειακό κομμάτι, αλλά να ψάχνετε και να βρίσκετε στοιχεία, να τα κρατάτε κρυφά, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, ανά πάσα στιγμή είναι του χαρακτήρα σας. Αυτά μάλιστα που μπορεί να μάθετε από μια εκμυστήρευση, που θα σας γίνει στη δουλειά θα σας ανοίξουν τα μάτια για κάποιους και θα σας ωθήσουν σε συγκεκριμένες κινήσεις. Ερωτικά πάντως είστε στα καλύτερά σας. Έχετε στόχο, οργανώνεστε και περιμένετε την κατάλληλη στιγμή να κτυπήσετε. Αν δεν αφήσετε να σας παρασύρει το πάθος σας ή η ανυπομονησία που θα σας πιάσει ξαφνικά, τότε όλα θα πάνε όπως τα θέλετε.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Η ενέργειά σας επιτέλους θα ξαναγυρίσει στα γνωστά της επίπεδα και θα νιώσετε ζωντανοί και δημιουργικοί μετά από αρκετές μέρες. Θα συναντηθείτε με τους φίλους σας, με πρόσωπα που μπορεί να σας βοηθήσουν σε κάποια σχέδιά σας, ενώ θα περάσετε ένα ευχάριστο και αρκετά ερωτικό βράδυ με τον άνθρωπό σας. Δεν αποκλείεται να πάτε και σε μια εκδήλωση που σας έχουν καλέσει, όπου θα κάνετε μια ενδιαφέρουσα γνωριμία. Από την άλλη, ο ενθουσιασμός θα σας καταλάβει ίσως γιατί θα βρείτε το άτομο που μαζί του νιώθετε ότι θα ζήσετε τις στιγμές που επιθυμείτε.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Θα πρέπει να έχετε μια αποφασιστική στάση απέναντι σε κάποιες οικογενειακές παρεμβάσεις και να μην αφήνετε ένα οικείο σας άτομο να κάνει κουμάντο στη σχέση ή τη ζωή σας. Στα επαγγελματικά, ωστόσο έχετε τον έλεγχο των καταστάσεων, οπότε τα πράγματα πάνε πολύ καλύτερα και δύσκολα θα χάσετε το προβάδισμα που έχετε αποκτήσει με τη δουλειά που έχετε ρίξει τόσο καιρό. Ερωτικά, επίσης, όλα πηγαίνουν έτσι όπως θέλετε. Ελκύετε, ανταπαντάτε στις προκλήσεις και παίζετε το παιχνίδι σας σωστά, γι’ αυτό οι πιθανότητες να υπάρξουν εξελίξεις είναι αρκετές.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Σιγά-σιγά βγαίνετε στο προσκήνιο και είστε αποφασισμένοι να δείξετε τις ικανότητές σας, ώστε να βουλώσετε στόματα και να σταματήσουν να πλανώνται διάφορα για σας που δεν ευσταθούν. Παρότι δεν το συνηθίζετε, ίσως έρθετε σε μια ευθεία αντιπαράθεση με κάποια πρόσωπα στη δουλειά σας που θεωρούσαν ότι επειδή δεν μιλάτε, δεν καταλαβαίνετε κιόλας τι γίνεται. Ερωτικά, δεν αποκλείεται να σας κάνουν μια πρόταση που θα σας είναι δύσκολο να αντισταθείτε. Εφ’ όσον τίποτα δε σας κρατά κι είστε σε φάση δοκιμής, θα την αποδεχτείτε.

ΙΧΘΥΣ

Οι ανάγκες σας είναι αυξημένες αυτή την εποχή, το ίδιο όμως και η καταναλωτική σας τάση κι αν δεν την τιθασεύσετε, είναι πολύ πιθανό να βρεθείτε εκτεθειμένοι. Ωστόσο, καλό θα ήταν παράλληλα να ψάξετε και να βρείτε τρόπους ώστε να μεγαλώσετε τα εισοδήματά σας, αφού κάποια πάγια έξοδα είναι δύσκολο να τα περιορίσετε. Ερωτικά, ίσως κάνετε ένα τολμηρό, για σας, βήμα για να πλησιάσετε περισσότερο το αντικείμενο του πόθου σας, όμως δεν είναι αρκετό για να το αποκτήσετε. Θα χρειαστεί να αποκαλύψετε και κάποια από τα κρυφά σας φύλλα για να το δελεάσετε.

Πηγή: glance.gr

