Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: “ΤΟΥΡΝΕ” του Ευριπίδη Λασκαρίδη

Μια νέα κωμική τραγωδία, κάτω από την έναστρη νύχτα της Επιδαύρου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Μια νέα, πολυαναμενόμενη παράσταση, στο μεταίχμιο μεταξύ χορού, θεάτρου και εικαστικών τεχνών, θα παρουσιάσει σε παγκόσμια πρώτη στις 29 και 30 Ιουλίου, στις 21:30, στη μικρή Επίδαυρο, ο καταξιωμένος περφόρμερ-δημιουργός, Ευριπίδης Λασκαρίδης.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, παρουσιάζεται ένα νέο έργο, με το οποίο ο Ευριπίδης Λασκαρίδης, εξερευνά πτυχές της περιπέτειας και της τέχνης του θεάτρου και από εκεί της σύγχρονης ελληνικής ταυτότητας.

Ένα βλέμμα επάνω στις αλλοπρόσαλλες ιστορίες που λέμε για μας και την αρχαιότητα, μέσα σε ένα αμφιθέατρο αφιερωμένο στο Διόνυσο. Και, ταυτόχρονα, μια ανασκαφή στην προσωπική μυθολογία του δημιουργού, που ανασύρει μνήμες, εικόνες και συναισθήματα από την κουλτούρα των θερινών θεατρικών περιοδειών (τουρνέ).

«Στο Θέατρο Τέχνης έμαθα την ερμηνεία στα ανοιχτά θέατρα. Κοιτώντας από την κουΐντα γνώρισα τους άγραφους κώδικες της καλοκαιρινής περιοδείας. Πάνω και γύρω απ’ τη σκηνή», σημειώνει ο Ευριπίδης Λασκαρίδης και προσθέτει: «Το αρχαίο δράμα και η κωμωδία δεν ήταν ένα σώμα κειμένων αλλά το σώμα του χορού, οι επιτονισμοί των πρωταγωνιστών, οι ρυθμοί των μουσικών, τα σπετσάτα, οι κόθορνοι και τ’ αχυρένια σκηνικά. Παρέα με τους πρώτους παραθαλάσσιους έρωτες ανακάλυψα το τραγικό “μέγεθος" και διάφορα ιερά τέρατα. Στο μεταξύ, μου τράβηξε απ' την αρχή το ενδιαφέρον το μαστοριλίκι της κατασκευής σπαραξικάρδιων θρήνων αλλά και χοντροκομμένων χωρατών. Ξαφνιάστηκα, επίσης, βλέποντας με τι ευκολία έρχονταν οι "από μηχανής θεοί"».

Σκηνοθέτης και ερμηνευτής, διεθνώς αναγνωρισμένος για τη μοναδική του σκηνική γλώσσα, ο Ευριπίδης Λασκαρίδης ασχολείται, τόσο σε επίπεδο έρευνας όσο και δημιουργίας, με έννοιες όπως η μεταμόρφωση και η γελοιότητα. Εμπνευστής και ιδρυτής της ομάδας OSMOSIS, ήδη από το 2009, έχει παρουσιάσει μια σειρά έργων, τα οποία έχουν ταξιδέψει σε δεκάδες φεστιβάλ και ιδρύματα σε όλο τον κόσμο, όπως στην Biennale de la danse της Λυών, στο Palais de Tokyo (Παρίσι), στο Barbican Pit (Λονδίνο) και στο Public Theater (Νέα Υόρκη).

Η παράσταση περιέχει τολμηρή γλώσσα

Με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Σύλληψη - Σκηνοθεσία Ευριπίδης Λασκαρίδης

Ευριπίδης Λασκαρίδης Κείμενο - Χορογραφία Η ομάδα

Η ομάδα Ερμηνεία Ευριπίδης Λασκαρίδης, Ευθύμιος Μοσχόπουλος, Μαρία Μοσχούρη

Ευριπίδης Λασκαρίδης, Ευθύμιος Μοσχόπουλος, Μαρία Μοσχούρη Κοστούμια Άγγελος Μεντης

Άγγελος Μεντης Πρωτότυπη μουσική - Ηχητικός σχεδιασμός Γιώργος Πούλιος

Γιώργος Πούλιος Σκηνογραφία Λουκάς Μπάκας

Λουκάς Μπάκας Συνεργάτης σκηνογράφος Φιλανθη Μπουγατσου

Φιλανθη Μπουγατσου Σύμβουλος φωτισμών Ελιζα Αλεξανδροπουλου

Ελιζα Αλεξανδροπουλου Συνεργάτες φωτιστές Εβίνα Βασιλακοπούλου (2022), Βαγγέλης Μούντριχας (2021)

Εβίνα Βασιλακοπούλου (2022), Βαγγέλης Μούντριχας (2021) Σκηνικά αντικείμενα Όλγα Βλάσση

Όλγα Βλάσση Ειδικές κατασκευές Κωνσταντίνος Χαλδαίος

Κωνσταντίνος Χαλδαίος Σύμβουλος δραματουργίας Αλέξανδρος Μιστριωτης

Αλέξανδρος Μιστριωτης Καλλιτεχνικοί Συνεργάτες Αμαλία Κοσμά, Δημήτρης Ματσούκας, Τατιάνα Μπρε

Αμαλία Κοσμά, Δημήτρης Ματσούκας, Τατιάνα Μπρε Βοηθός σκηνοθέτη Δήμος Κλιμενώφ

Δήμος Κλιμενώφ Βοηθός ενδυματολόγου Άελλα Τσιλικοπούλου

Άελλα Τσιλικοπούλου Ασκούμενος δραματουργός Κωνσταντίνος Χατζηκυπραίος

Κωνσταντίνος Χατζηκυπραίος Ασκούμενη βοηθός ειδικών κατασκευών Ναυσικά Κεκέ

Ναυσικά Κεκέ Τεχνικός διευθυντής Κωνσταντίνος Μαργκάς

Κωνσταντίνος Μαργκάς Ηχολήπτες Γιώργος Χανός (2022), Κωστής Παυλόπουλος (2021)

Γιώργος Χανός (2022), Κωστής Παυλόπουλος (2021) Φωτογράφος Ελίνα Γιουνανλή

Ελίνα Γιουνανλή Μετάφραση υπερτίτλων Ορφέας Απέργης

Ορφέας Απέργης Υπεύθυνος παραγωγής Νίκος Μαυράκης – TooFarEast

Νίκος Μαυράκης – TooFarEast Βοηθός παραγωγής Αριστείδης Κρεατσούλας

Αριστείδης Κρεατσούλας Οργάνωση παραγωγής διεθνούς περιοδείας Simona Fremder - EdM Productions

Simona Fremder - EdM Productions Συμπαραγωγή Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, ομάδα OSMOSIS





Μια ανάθεση του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2021 & 2022.

Ένα έργο του Ευριπίδη Λασκαρίδη και της Ομάδας OSMOSIS.

Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ.

Η παράσταση ΤΟΥΡΝΕ πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Πληροφορίες εισιτηρίων: https://aefestival.gr/plirofories-eisitirion/

ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€ • ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ/ 65+/ ΚΑΛΛ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 16€ • ΑΝΕΡΓΩΝ/ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΛ. ΣΧΟΛΩΝ 5€

Αγορά εισιτηρίων: aefestival.gr, viva.gr & public.gr

