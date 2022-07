Κοινωνία

Φωτιά στον Σκαραμαγκά - Σηκώθηκε και Erickson

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική για δύο νέες πυρκαγιές που ξέσπασαν σε Σκαραμαγκά και Ωρωπό.

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε χαμηλή βλάστηση στον Σκαραμαγκά Αττικής, η οποία λίγη ώρα αργότερα κατεσβέσθη

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά έκαιγε ξερά χόρτα και για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 8 οχήματα.

Σε συνεχεία προηγούμενου μηνύματος, στην #πυρκαγιά ??σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Σκαραμαγκά Αττικής συνολικά κινητοποιήθηκαν 24 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 8 οχήματα??.

Σχεδόν την ίδια ώρα ξέσπασε και φωτιά στον Ωρωπό, όπου κατευθύνθηκαν κατευθείαν δυο τράκτορες. Μάλιστα όπως αναφέρουν νεότερες πληροφορίες, εντοπίστηκαν άτομα να εκτελούν θερμές εργασίες, κινείται διαδικασία ελέγχου των υπευθύνων και θα τους επιβληθεί πρόστιμο καθώς απαγορεύονται αυτού του τύπου οι εργασίες (καύσεις, οξυγονοκολλήσεις κλπ) σε βαθμό επικινδυνότητας πρόκλησης πυρκαγιάς 4, όπως είναι σήμερα.

Σημειώνεται ότι με το ξέσπασμα της πυρκαγιάς άμεσα στο σημείο έσπευσαν 4 οχήματα με 12 πυροσβέστες.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr), για αύριο, Δευτέρα 25 Ιουλίου, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας, ΠΕ Βοιωτίας)